Istorinis sprendimas: Australijos aborigenų negalima deportuoti

Australija pagal įstatymus, numatančius nuteistų nusikaltėlių vizų atšaukimą remiantis charakterio savybėmis, bandė deportuoti du vyrus, Papua Naujosios Gvinėjos pilietį Danielį Love'ą (Danielį Lavą) ir Naujosios Zelandijos pilietį Brendaną Thomsą (Brendaną Tomsą).

Abu jie priskiriami Australijos aborigenams, nes D. Love'o tėvas, o B. Thomso motina yra aborigenai, be to, abu vyrai nuo vaikystės gyveno Australijoje.

D. Love'as, kuris atliko įkalinimo bausmę už užpuolimą, ir B. Thomsas, nuteistas už smurtą artimoje aplinkoje, teismuose kovėsi dėl teisės likti Australijoje ir įrodinėjo, kad galbūt ir nėra piliečiai, bet taip pat nėra „svetimšaliai“.

Aukščiausiojo Teismo sprendime, už kurį balsavo keturi, o „prieš“ – trys teisėjai, sakoma, kad Australijos aborigenams netaikomos konstitucinės nuostatos dėl užsienio piliečių.

Aborigenai šiame didžiuliame žemyne gyvena daugiau kaip 60 tūkst. metų, o šiuolaikinės valstybės konstitucija įsigaliojo tik 1901-aisiais.

B. Thomsas jau anksčiau buvo pripažintas tradiciniu žemės savininku, o Aukščiausiasis Teismas pripažino jį ir aborigenu.

Tačiau teisėjai negalėjo sutarti dėl to, ar D. Love'as išlaiko trijų dalių testą, kuriuo atsižvelgiama į biologinę kilmę, savivoką ir bendruomenės pripažinimą.

Abiem vyrams atstovavusi advokatė Claire Gibbs (Kler Gibs) sveikino „Australijos aborigenams reikšmingą“ sprendimą.

„Ši byla ne apie pilietybę, o apie tai, kam čia vieta, kas yra australas ir kas yra Australijos bendruomenės dalis“, – žurnalistams Kanberoje sakė ji.

„Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad Australijos aborigenų negalima deportuoti. Jų nebegalima išvaryti iš šalies, kurią jie pažįsta ir su kuria yra labai glaudžiai susiję“, – pažymėjo advokatė.

Byla žymi pirmą kartą, kai Australijos teismai sprendė, ar vyriausybė turi galią deportuoti autochtonus.

Tačiau teko nagrinėti ir ginčijamą klausimą, kaip įstatymas apibrėžia buvimą aborigenu.

Pasak C. Gibbs, ji „buvo įsitikinusi“, jog bus galima įrodyti D. Love'o statusą, nes jį „jo bendruomenė priėmė kaip aborigeną“, be to, jis turėjo „biologinių įrodymų“, kad yra pirmųjų australų palikuonis.

Dabar advokatai sieks kompensacijų abiem vyrams, kurie, pasak C. Gibbs, kaip aborigenai sulaikytų imigrantų centre patyrė „didžiulių nepatogumų“ ir pajuoką.

Imigracijos ministro pareigas einantis Alanas Tudge'as (Alanas Tadžas) Teismo sprendimą pavadino reikšmingu ir turinčiu „pasekmių mūsų migracijos programoms“.

„Atrodo, kad juo sukuriama nauja asmenų kategorija: nei Australijos piliečių pagal Australijos pilietybės įstatymą, nei nepiliečių“, – sakoma jo pareiškime.

Vyriausybė studijuoja sprendimą ir jo padarinius, nurodė A. Tudge'as.

B. Thomsas iš sulaikytų imigrantų centro paleistas po teismo sprendimo, o D. Love'as buvo paleistas dar 2018 metų rugsėjį.