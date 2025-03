Išskirtinis užmojis: nugaišus augintiniui – laisva diena

Gyvūnai – geriausi žmogaus draugai. Todėl ne veltui kyla klausimas, ką tenka išgyventi, kai vieną dieną su jais prireikia atsisveikinti?

„Atvirai kalbant, tai – didžiulė netektis. Tai labai stiprus jausmas. Negaliu sakyti, kad tai tas pats, kaip netekti žmogaus, nes, suprantu, kad daugelis žmonių mato skirtumą tarp žmogaus ir gyvūno mirties. Tačiau galiausiai jie yra tavo šeimos dalis, todėl tai labai skaudžiai paveikia. Tai tikrai sunku – išgyvenate gilią depresiją, verkiate“, – netektį apibūdino augintinio savininkė Catalina Correa.

Į tai atsižvelgia ir Kolumbijos įstatymų leidėjai. Jie siūlo nugaišus augintiniui leisti darbuotojams pasiimti apmokamą gedulo dieną.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Gyvūno netektis būtų gedulo diena. Ji būtina diena tiems, kurie myli gyvūnus. Praradus augintinį gedi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, todėl tai netektis visai šeimai. Projekte kol kas kalbama tik apie šunis ir kates, nes jų savo namuose turime daugiausiai“, – teigė projekto autorė Alexandra Vasquez.

Gyvūno netektis būtų gedulo diena. Ji būtina diena tiems, kurie myli gyvūnus.

Apmokama gedulo diena būtų suteikiama pateikus gyvūno nugaišimo liudijimą.

„Esu patyrusi ne vieną netektį. Paskutinį kartą buvo ypač sunku, todėl prireikė daugiau laiko atsigauti. Žinoma, augintiniai suteikia daugiau laimės nei ašarų, keturiolika metų džiaugiesi, o po to pusantrų metų liūdi“, – pasakojo augintinio savininkė Carmen Silva.

Gedulo dieną darbuotojas galėtų gauti, jei su augintiniu praleido ne mažiau nei pusę metų. Be to, tokia diena būtų suteikiama tik kartą per metus.