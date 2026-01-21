Ispanija surengs nacionalinę pagerbimo ceremoniją traukinių katastrofos aukoms

Ispanija surengs nacionalinę pagerbimo ceremoniją dviejų greitųjų traukinių susidūrimo, per kurį žuvo mažiausiai 43 žmonės, aukoms, trečiadienį pranešė regioninės vyriausybės pareigūnas.
Andalūzijos regiono vyriausybės vadovas Juanas Manuelis Moreno (Chuanas Manuelis Morenas) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad sausio 31 dieną pietiniame Huelvos mieste, į kurį vyko vienas iš incidente nukentėjusių traukinių, bus surengta pagerbimo ceremonija.
Katastrofa įvyko netoli Adamuso, esančio maždaug už 200 km į šiaurę nuo Malagos.
Kaip pranešė Ispanijos geležinkelių tinklo operatorius „Adif“, iš Malagos į Madridą vykęs traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į gretimais bėgiais atvažiuojantį traukinį.
Naujausi komentarai