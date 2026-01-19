Liepsnos, žirgai ir dūmai: ši kaimo tradicija gyvuoja jau daugiau nei 500 metų

Kartą per metus Ispanijos San Bartolomė kaimą užpildo liepsnos, dūmai ir žirgų kanopų kaukšėjimas.
„Šiandien žirgai – svarbiausias dalykas. Žmonės, laikantys žirgus, šventėje dalyvauti išrenka pačius geriausius. Jūsų žirgui nieko negali nutikti“, – teigė festivalio dalyvė Carmen Pascual.
Ši tradicija gimė dar XVIII amžiuje, kai kilusi epidemija išnaikino beveik visus vietovės žirgus. Nuo tada tikima, kad ugnis ir dūmai apsaugo gyvūnus nuo ligų.
„Ši šventė yra ilgametė tradicija. Senais laikais ji buvo švenčiama, nes buvo tikima, kad šakos ir dūmai palaimina arklius ir asilus. Kaip gydymo forma, apsauganti juos nuo ligų ir užtikrinanti, kad jie galėtų toliau dirbti laukuose“, – pasakojo festivalio dalyvis Antonio Patricio.
Miestelio tradicija išliko ir dėl kompromisinio susitarimo su gyvūnų teisių organizacijomis. Sutarta, kad raiteliai nevers žirgų šokti per liepsnas, o tik prajoja šalia ugnies. Vis dėlto kai kurie raiteliai žirgus vis dar paragina peršokti liepsnas, taip pelnydami gausius žiūrovų plojimus.
„Aš tuo užsiimu nuo septynerių metų, o dabar man 36. Vis dar jaudinausi kelias dienas prieš tai. Žinote, tai jausmas, kurį labai sunku paaiškinti. Tai sentimentai, tradicija“, – komentavo festivalio dalyvis Angel Martín.
Tuštėjančiame Ispanijos kaime vietiniai džiaugėsi, kad ši tradicija kasmet bent vienai nakčiai suburia žmones.
