 Liepsnos, žirgai ir dūmai: ši kaimo tradicija gyvuoja jau daugiau nei 500 metų

Liepsnos, žirgai ir dūmai: ši kaimo tradicija gyvuoja jau daugiau nei 500 metų

2026-01-19 09:52
Martas Kalendra (LNK)

Minėdami gyvūnų globėjo Šventojo Antano dieną, Ispanijos San Bartolomė kaime vietos gyventojai žirgais jodinėja per laužus. Tikima, kad dūmai apvalo gyvūnus ir apsaugo juos visus ateinančius metus.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kartą per metus Ispanijos San Bartolomė kaimą užpildo liepsnos, dūmai ir žirgų kanopų kaukšėjimas.

„Šiandien žirgai – svarbiausias dalykas. Žmonės, laikantys žirgus, šventėje dalyvauti išrenka pačius geriausius. Jūsų žirgui nieko negali nutikti“, – teigė festivalio dalyvė Carmen Pascual.

Ši tradicija gimė dar XVIII amžiuje, kai kilusi epidemija išnaikino beveik visus vietovės žirgus. Nuo tada tikima, kad ugnis ir dūmai apsaugo gyvūnus nuo ligų.

LNK stop kadras

„Ši šventė yra ilgametė tradicija. Senais laikais ji buvo švenčiama, nes buvo tikima, kad šakos ir dūmai palaimina arklius ir asilus. Kaip gydymo forma, apsauganti juos nuo ligų ir užtikrinanti, kad jie galėtų toliau dirbti laukuose“, – pasakojo festivalio dalyvis Antonio Patricio.

Miestelio tradicija išliko ir dėl kompromisinio susitarimo su gyvūnų teisių organizacijomis. Sutarta, kad raiteliai nevers žirgų šokti per liepsnas, o tik prajoja šalia ugnies. Vis dėlto kai kurie raiteliai žirgus vis dar paragina peršokti liepsnas, taip pelnydami gausius žiūrovų plojimus.

LNK stop kadras

„Aš tuo užsiimu nuo septynerių metų, o dabar man 36. Vis dar jaudinausi kelias dienas prieš tai. Žinote, tai jausmas, kurį labai sunku paaiškinti. Tai sentimentai, tradicija“, – komentavo festivalio dalyvis Angel Martín.

Tuštėjančiame Ispanijos kaime vietiniai džiaugėsi, kad ši tradicija kasmet bent vienai nakčiai suburia žmones.

Šiame straipsnyje:
šventasis Antanas
Ispanija
žirgai
laužai
tradicija
Gyvūnų globėjas
festivalis
šventė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų