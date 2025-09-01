Islandijos „Play Airlines“ nutraukia veiklą

Oro bendrovę valdančios įmonės „Fly Play“ valdyba rugsėjo 29-ąją paskelbė, kad toks sprendimas priimtas dėl nepakankamai sėkmingų veiklos rezultatų, prastų bilietų pardavimų pastarosiomis savaitėmis ir vidinio darbuotojų nepasitenkinimo bendrovei pakeitus strategiją, rašo specializuotas leidinys „AeroTime“.
Atšauktas ir pirmadienio skrydis iš Reikjaviko į Vilnių ir atgal, rodo Vilniaus oro uosto duomenys.
Pernai gegužę „Play Airlines“ pradėjo tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Reikjaviko, o po kelių mėnesių paskelbė, kad nuo 2025 metų gegužės vidurio tarp Vilniaus ir Reikjaviko skraidins dažniau – du kartus per savaitę.
2024 metų rudenį oro vežėja pradėjo įgyvendinti naują verslo modelį, kuriuo vadovybė tikėjosi stabilizuoti veiklą ir grąžinti oro bendrovę į augimo kelią. Tuo metu vadovai šiuos pokyčius apibūdino kaip optimizmo bendrovės ateičiai šaltinį.
Tačiau dabar valdyba pripažino, kad įveikti „per ilgą laiką susikaupusių giliai įsišaknijusių problemų“ taip ir nepavyko.
„Play Airlines“ taip pat pripažino poveikį verslo partneriams, kurie dėl veiklos nutraukimo patirs finansinių nuostolių.
„Play“ pradėjo veiklą 2021 metais kaip „WOW Air“ įpėdinė, jungianti Europą ir Šiaurės Ameriką per Reikjaviko tarptautinį oro uostą. Oro vežėja vykdė skrydžius transatlantiniais bei Europos maršrutais, tačiau dėl augančios konkurencijos ir didelių veiklos sąnaudų jai sunkiai sekėsi siekti tvaraus pelningumo.
