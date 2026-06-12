Irano ir JAV taikos susitarime – proveržis

„Galime patvirtinti, kad pasiektas galutinis taikos susitarimo tekstas, dėl kurio susitarta, ir Pakistanas dabar glaudžiai bendradarbiauja su abiem šalimis, siekdamas užbaigti tolesnius veiksmus“, – parašė Sh. Sharifas socialiniame tinkle „X“.
Šiuo savo įrašu, kaip iš jo matyti, jis pasidalijo ir su JAV, ir su Irano prezidentu bei kitais abiejų šalių lyderiais. Pakistanas jau kelis mėnesius tarpininkauja tarp JAV ir Irano.
„Taika niekada nebuvo taip arti kaip dabar“, – pabrėžė Sh. Sharifas.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) anksčiau penktadienį pareiškė, kad susitarimas su Jungtinėmis Valstijomis dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo dar niekada nebuvo taip arti.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) prieš tai piktai apkaltino Teheraną nesąžiningai derantis.
„Pakistanui tęsiant intensyvias tarpininkavimo pastangas, mes puikiai suprantame, kad tie, kurie nori sabotuoti taikos susitarimą, vykdo nuolatinę dezinformacijos kampaniją“, – pridūrė Sh. Sharifas.
JAV pareigūnas: susitarimo su Iranu tikimybė siekia 80–85 procentus
Jungtinės Valstijos yra „80–85 proc.“ įsitikinusios, kad artimiausiomis dienomis pasirašys taikos susitarimą su Iranu, penktadienį pareiškė prezidento D. Trumpo administracijos aukšto rango pareigūnas.
Susitarime bus numatytas „reikšmingas“ sankcijų sušvelninimas ir įšaldyto Irano turto atblokavimas mainais į Irano sutikimą nutraukti savo branduolinę programą ir perduoti savo branduolines medžiagas, sakė pareigūnas.
„Aš labai gerai vertinu šį susitarimą. Manau, kad prezidentas pasiekė labai gerą padėtį“, – žurnalistams telefonu sakė aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Dar nepasiekėme finišo linijos, bet esame labai arti“, – pažymėjo jis.
JAV pareigūnas sakė, kad susitarimo pasirašymo vieta ir data dar nebuvo nustatytos, nors tai galėtų įvykti Europoje, kaip buvo minėjęs D. Trumpas.
„Tikrai tikimės, kad šį susitarimą pasirašysime per kelias artimiausias dienas. Tikslios datos pasakyti negaliu“, – pridūrė pareigūnas.
„Jei man reikėtų įvertinti tikimybę, kad pasirašysime šį susitarimą, šįryt galbūt būčiau pasakęs, kad ji siekia 75 proc., dabar ji greičiausiai yra 80–85 proc., bet ne 100 proc.“, – kalbėjo pareigūnas.
Kelias link susitarimo pradėjo aiškėti, kai Iranas sutiko su „konkrečiais reikalavimais“ dėl to, kaip bus šalinamas jo sodrintas uranas, sakė jis.
Vašingtonas taip pat mano, kad Irano turima itin svarbaus Hormuzo sąsiaurio kontrolė susilpnėjo, pridūrė pareigūnas.
Į susitarimą, anot jo, taip pat bus įtrauktas Libanas – tai buvo viena pagrindinių problemų, kuri anksčiau kėlė grėsmę visam procesui, nes Izraelis ten toliau smogia Irano sąjungininkams kovotojų grupuotėje „Hezbollah“.
„Jis (susitarimas) apima Libaną, jis apima Iraną, jis apima Persijos įlankos pakrantės šalis ir jis apima Izraelį“, – pažymėjo pareigūnas.
(be temos)
(be temos)