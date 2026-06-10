Investuotojai ir toliau išparduoda technologijų sektoriaus akcijas, nafta brangsta

Nerimas dėl krizės Artimuosiuose Rytuose taip pat slegia rinkos nuotaikas ir stumia naftos kainas į viršų po to, kai JAV ir Irano pajėgos apsišaudė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad taikos susitarimas dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo yra arti.
Nuo kovo buvo fiksuotas spartus su dirbtiniu intelektu susijusių technologijų įmonių akcijų brangimas. Tačiau šį mėnesį investuotojai yra susirūpinę dėl galimo palūkanų didinimo, nes kylančios naftos kainos ir augantis infliacinis spaudimas verčia JAV centrinį banką (FED) imtis veiksmų.
Visų žvilgsniai bus nukreipti į vėliau trečiadienį laukiamus JAV gegužės mėnesio infliacijos duomenis. Prognozuojama, kad infliacija šalyje pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei trejus metus.
Perspektyva, kad skolinimosi išlaidos padidės, ypač pakenkė technologijų pramonei, nes tai mažina vartotojų išlaidas, o įmonės taip pat kliaujasi paskolomis, kad galėtų skatinti inovacijas.
Analitikai teigia, kad technologijų įmonių akcijų išpardavimas buvo dalis investuotojų perėjimo į kitus sektorius. Iš S&P 500 indekso 11 sektorių antradienį smuko tik technologijų ir energetikos sektoriai, o kitų devynių sektorių akcijos pakilo.
„Nasdaq“ ir S&P 500 indeksai, kurie šiais metais pasiekė kelis rekordinius aukštus lygius, antradienį abu smuktelėjo, nors platesnis „Dow“ indeksas šiek tiek pakilo.
Investuotojai taip pat nerimauja dėl galimai pervertintų technologijų sektoriaus akcijų. Vien tik šiais metais Pietų Korėjos lustų gamybos įmonės „SK hynix“ vertė šoktelėjo 220 procentų. Ir kyla klausimų, kada investuotojai pamatys grąžą iš milžiniškų investuotų sumų, kurios pastaraisiais metais buvo investuotos į dirbtinį intelektą.
Nuo technologijų sektoriaus itin priklausomas Seulo biržos indeksas KOSPI trečiadienį smuko daugiau nei 3 procentais. Pirmadienį ir antradienį, po JAV darbo rinkos duomenų paskelbimo, KOSPI indeksas svyravo daugiau nei 8 procentais į abi puses.
Tokijo ir Taipėjaus biržų indeksai trečiadienį taip pat smarkiai smuko, nuostolių patyrė ir Honkongas, Šanchajus, Singapūras ir Velingtonas. Manilos ir Sidnėjaus biržų indeksai pakilo.
Trečiadienį naftos kainos šoktelėjo vienu procentu, nes sumažėjo viltys dėl susitarimo atidaryti Hormuzo sąsiaurį, per kurį taikos metu yra gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. „Brent“ nafta pabrango 1 proc. iki 92,36 dolerio už barelį, „West Texas Intermediate“ naftos kaina taip pat ūgtelėjo 1 proc. iki 89,04 dolerio už barelį.
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