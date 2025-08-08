 Indijos premjeras Modis su „draugu“ Putinu kalbėjosi apie Ukrainą

2025-08-08 22:23
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusija ir Indija ketina stiprinti bendradarbiavimą. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu aptarė dvišalių santykių pažangą, pranešė Indijos premjero biuras. 

Narendra Modis
Narendra Modis / Scanpix nuotr.

Abi pusės pabrėžė savo pasiryžimą „gilinti ypatingą ir privilegijuotą strateginę partnerystę“. N. Modis pakvietė Kremliaus vadovą į šiais metais Indijoje planuojamą surengti kasmetinį Rusijos ir Indijos viršūnių susitikimą. Susitikimo data dar nenustatyta.

N. Modis tinkle „X“ pavadino V. Putiną savo draugu. „Padėkojau jam už tai, kad informavo mane apie pastaruosius įvykius dėl Ukrainos“, – teigė jis, tačiau detalių nenurodė. Naujasis Delis, palaikantis gerus santykius tiek su Maskva, tiek su Vakarais, Rusijos karo Ukrainoje klausimu laikosi neutraliai. Pasak jo biuro, N. Modis pabrėžė Indijos poziciją, jog būtina rasti taikų konflikto sprendimą.

Pokalbis telefonu vyko kylant įtampai tar Indijos ir JAV prekybos srityje. Vyriausybė Naujajame Delyje nesąžiningu pavadino Vašingtono sprendimą įvesti naujus muitus šaliai už tai, kad ši importuoja naftą iš Rusijos. Jei įsigaliotų šie papildomi muitai, bendras tarifas Indijai padvigubėtų iki 50 proc.

 

 

