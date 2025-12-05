Indijoje transliacijas pradeda Maskvos propagandinis kanalas

Kaip skelbiama, šiuo metu Indijoje besilankantis Vladimiras Putinas užsuks į naujai atidaromą televizijos stotį „RT India“ Naujajame Delyje.
Tai, kad V. Putinas lankysis propagandinės televizijos padalinyje Indijoje, kurį jam aprodys televizijos RT (kuri anksčiau vadinosi „Russia Today“) vyriausioji redaktorė Margarita Simonyan – atsidavusi Rusijos karo Ukrainoje rėmėja – atskleidžia, kokią didelę reikšmę Kremlius teikia šio kanalo vaidmeniui ir įtakai Indijoje, pažymi „TVP World“.
Tą galima suprasti ir iš prašmatnios bei gerai parengtos reklaminės kampanijos, kuri buvo vykdoma prieš „RT India“ startą.
Reklaminėje kampanijoje „Naujas seno draugo balsas“ sukamas nepriekaištingai sumontuotas vaizdo įrašas, kuriame akcentuojami ilgalaikiai Indijos ir Rusijos, kuriai parankiai priskiriama ir Sovietų Sąjungos istorija, santykiai.
Tikslas – Indijos gyventojų pritarimas (ar nesipriešinimas) Rusijos geopolitiniams tikslams
Indijoje atidarytame RT biure Naujajame Delyje dirba apie 100 darbuotojų. Numatyta, kad biuras iš pradžių transliuos keturias kasdienes naujienų laidas anglų kalba, o jo tikslas, pasak generalinio direktoriaus Ashoko Bagaria, yra „sudaryti alternatyvą“ tam, ką jis vadina „vienpusiška naratyvu, kurį pateikia Vakarų žiniasklaidos priemonės“.
Panašu, kad kanalas ketina laikytis RT strategijos, taikytos plečiant veiklą rinkose už Europos ribų. Jame siūlomos naujienos, kurias kritikai atmeta kaip Kremliaus propagandą, bet RT mieliau vadina balsu, suteikiančiu alternatyvą Vakarų dominuojamai žiniasklaidai.
Kaip draugę ir sąjungininkę Indijai ir kitoms prieš Vakarų dominavimą nusistačiusioms šalims Rusiją pristatantis propagandinis kanalas yra kruopščiai pritaikytas toms pasaulio vietoms, kuriose giliai įsišaknijusi pokolonijinė neapykanta Europos ir Šiaurės Amerikos galingiausioms valstybėms. Tuo pačiu jis nutyli ilgą Rusijos imperializmo istoriją, apie kurią, manoma, knygose apie istoriją vis dar nerašoma.
Būdama svarbia Rusijos prekybos partnere, Indija patiria didelį Vakarų spaudimą sumažinti prekybinius ryšius su Maskva, padedančius išlaikyti Rusijos karo mašiną Ukrainoje. Todėl, kaip pastebi „TVP World“, pasitelkiamos tokios „minkštosios galios“ priemonės kaip RT biuras Indijoje, kad būtų galima atitolinti nepageidaujamą Vakarų įtaką.
„Nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, didžioji dalis jos diplomatinio darbo buvo sutelkta į tai, ką ji vadina „pasaulio dauguma“ – šalis, kurios gali laikyti save nuskriaustomis sistemoje, kuri yra palanki „Vakarams“. Indija yra viena iš jų“, – „TVP World“ sakė dr. Precious N Chatterje-Doody, Jungtinės Karalystės Atvirojo universiteto politikos ir tarptautinių studijų vyresnioji lektorė, kuri taip pat yra knygos apie RT bendraautorė.
Pasak jos, Kremlius ir RT nori sukurti naratyvą, kuriame Vakarų šalys dirba tik savo interesų labui, o kitos valstybės su jomis turi mažai ką bendro.
„Tai reiškia, kad Rusija traktuojama kaip šio „platesnio pasaulio“ dalis, nepaisant jos galingos padėties pasaulinėse institucijose ir imperializmo“, – paaiškino lektorė.
„Taip siekiama užsitikrinti paramą – ar bent jau pritarimą – Rusijos užsienio politikos strategijai“, – pridūrė ji.
RT teigimu, tarptautinį šios televizijos kanalą anglų kalba Indijoje jau siūlo 18 didžiausių šalies žiniasklaidos operatorių, „kurių bendrą potencialią auditoriją sudaro 675 mln. žiūrovų“.
