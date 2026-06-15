Ilja Jašinas įkūrė partiją „Taiki Rusija“

Partija, pasak jo, priešingai nei Rusijos vadovybė, sieks atstovauti „tikriesiems Rusijos interesams“.
„Šiais interesais mes laikome kariuomenės išvedimą iš Ukrainos ir imperializmo atsisakymą, žmogaus bei laisvės teisių užtikrinimą ir teisingą visuomenės kūrimą“, – teigiama pranešime.
I. Jašinas išrinktas partijos „Taiki Rusija“ pirmininku. Jo pavaduotoja tapo Olga Podolskaja, buvusi parlamentarė iš Tulos srities. I. Jašinas sėdėjo kalėjime Rusijoje, tačiau 2024 m. buvo paleistas per didelį apsikeitimą kaliniais tarp Rusijos ir Vakarų.
Rusijos opozicija tremtyje yra susiskaldžiusi ir susipriešinusi. Suvažiavime kaip svečiai kalbėjo Leonidas Volkovas iš Kovos su korupcija fondo (FBK), kurį įkūrė kalėjime miręs Aleksejus Navalnas, taip pat Maratas Gelmanas iš Rusijos antikarinio komiteto.
Dar vienas Rusijos opozicijos susitelkimo taškas yra dialogo platforma, kurią įsteigė Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja. Rusijoje uždraustas judėjimas „Memorial“ savo žmogaus teisių gynimo ir švietėjišką veiklą taip pat tęsia tremtyje.
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