Hanojuje per savaitgalį sušvirkšta daugiau kaip milijonas vakcinų nuo COVID-19 dozių

Sveikatos darbuotojai sostinėje Hanojuje, kur nuo liepos galioja karantinas, skiepijo žmones ištisą naktį.

Savaitgalį Hanojuje buvo sušvirkšta daugiau nei milijonas vakcinų dozių, o iš viso nuo skiepijimo pradžios kovo mėnesį mieste sunaudota maždaug 5,5 mln. dozių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

„Turime paspartinti skiepijimo programą, kad galėtume sukurti miesto atvėrimo planą“, – sekmadienį sakė Hanojaus meras Chu Ngoc Anhas (Ču Ngok Anhas).

Apie 80 proc. iš 5,7 mln. suaugusių Hanojaus gyventojų yra paskiepyti bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze, o miesto pareigūnai siekia, kad iki šios savaitės pabaigos būtų pasiektas 100 proc. rodiklis.

Tačiau bendras šalies skiepijimo lygis vis dar išlieka žemas – apie 28 proc., ir tik 4 proc. gyventojų yra paskiepyti abiem dozėmis.

Nuo COVID-19 pandemijos pradžios Vietnamui pavyko išlaikyti žemą sergamumo rodiklį, o iki šių metų balandžio šalyje buvo užregistruotos tik 35 mirtys dėl koronaviruso. Visgi ėmus plisti koronaviruso delta variantui, COVID-19 per keturis pastaruosius mėnesius užsikrėtė daugiau nei 600 000 žmonių, be to, pandemija pareikalavo daugiau nei 15 000 gyvybių.

Ho Či Minyje, šalies verslo centre ir labiausiai nukentėjusiame nuo viruso bangos mieste, daugiau kaip 95 proc. suaugusiųjų gavo pirmąją vakcinos dozę, tačiau daugelis, kuriems reikia atvykti antrai dozei, negali jos gauti dėl mažų skiepų atsargų.

Siekdama susidoroti su vakcinų stygiumi ir paspartinti skiepijimo kampaniją, Vietnamo sveikatos priežiūros institucija leido naudoti skirtingų dvidozių COVID-19 vakcinų derinius. Ekspertai sako, kad ši taktika greičiausiai yra saugi ir veiksminga, tačiau mokslininkai vis dar renka duomenis, kad būtų tuo tikri.

Vietname šiuo metu naudojamos „AstraZeneca“, „Pfizer-BioNTech“, „Moderna“ ir „Sinopharm“ vakcinos nuo koronaviruso.