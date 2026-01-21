Grenlandijos vyriausybė atnaujino rekomendacijas, kaip elgtis krizės atveju

Lankstinukas paskelbtas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) neslepia savo ambicijų perimti Danijos autonominės teritorijos kontrolę.
Grenlandijos savarankiškumo ministras Peteris Borgas (Piteris Biorgas) spaudos konferencijoje Nūke pareiškė, kad lankstinukas yra „draudimo polisas“. Jis paskelbtas tuo metu, kai JAV D. Trumpas paragino nedelsiant surengti derybas dėl Grenlandijos kontrolės, kartu pažadėdamas nenaudoti jėgos.
„Nesitikime, kad teks juo pasinaudoti“, – pabrėžė P. Borgas.
