Graikija planuoja smarkiai sumažinti išmokas pabėgėliams

Bendras su prieglobsčiu susijusio finansavimo sumažinimas nuo 400 mln. iki 288 mln. eurų per metus daugiausia susijęs su būsto programa „Helios“, numatančia nuomos subsidijas pabėgėliams. Šios išmokos bus nutrauktos, o pinigai bus skirti integravimosi į darbo rinką ir graikų kalbos mokymosi programoms.
„Kiekvienas, kuriam ateityje bus suteiktas prieglobstis, nebegyvens iš nuolatinių subsidijų, o bus integruotas į visuomenę per darbą“, – sakė migracijos ministras Thanas Plevris.
Jis pridūrė, kad paramos išmokos ateityje apims tik „būtiniausius dalykus“, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Ministro pirmininko Kyriako Mitsotakio konservatorių vyriausybė teigia, kad šios priemonės atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Tikslas – sumažinti Graikijos patrauklumą migrantams ir kartu sumažinti valstybės išlaidas.
Taisyklės jau sugriežtintos tiems, kurių prieglobsčio prašymai atmetami. Ateityje kiekvienam, neteisėtai pasilikusiam Graikijoje ir atsisakančiam savanoriškai išvykti, grės mažiausiai trejų metų įkalinimo bausmė.
Pasak Migracijos ministerijos, šie žmonės „ateityje turės tik dvi galimybes: sėsti į kalėjimą arba grįžti“.
