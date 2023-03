Geriausio dokumentinio filmo „Oskarą“ pelnė „Navalnas“

Kanados režisieriaus Danielio Roherio (Danielio Roerio) filme pasakojama apie garsiausio Rusijos prezidento Vladimiro Putino oponento A. Navalno politinį iškilimą, jo apnuodijimą nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ 2020 metų kelionės į Sibirą metu ir vėlesnį tyrimą.

„Yra vienas žmogus, kuris šį vakarą negalėjo būti su mumis – Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, kuris tebėra vienutėje už tai, ką jis vadina – noriu įsitikinti, kad tiksliai suprasime jo žodžius – neteisingu Vladimiro Putino agresijos karu Ukrainoje“, – atsiimdamas auksinę statulėlę susirinkusiems teigė D. Roheris.

Mano vyras sėdi kalėjime vien už tai, kad pasakė tiesą.

46 metų A. Navalnas, kuris pastaruosius dvejus metus laikomas griežto režimo kalėjime už Maskvos po to, kai buvo nuteistas už turto pasisavinimą, apkaltino V. Putiną prisidėjus prie apsinuodijimo išpuolio.

„Mano vyras sėdi kalėjime vien už tai, kad pasakė tiesą. Mano vyras sėdi kalėjime tik už tai, kad gynė demokratiją“, – teigė jo žmona Julija Navalnaja.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žurnalistams sakė, kad filmo nematė, tačiau spėliojo, kad filme gali būti „tam tikrų politizavimo elementų“.

„Holivudas taip pat kartais politizuoja savo darbą. Tokių dalykų pasitaiko“, – teigė D. Peskovas, turėdamas omenyje sprendimą dėl apdovanojimo.

Į filmo laimėjimą sureagavo ir Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas, klausdamas, kaip turėtų būti suprantama ši pergalė, jei „Oskarų“ apdovanojimai „yra už politikos ribų“.

„Jei „Oskarai“ yra už karo Ukrainoje ir masinio ukrainiečių genocido konteksto ribų, kodėl nuolat kalbate apie humanizmą ir teisingumą?“ – tviteryje parašė jis.

Filmas, kurio premjera įvyko 2022 metų sausį „Sundance“ kino festivalyje, praėjusį mėnesį pelnė britų kino ir televizijos meno akademijos (BAFTA) apdovanojimą.

Kovoje dėl „Oskaro“ jis nugalėjo filmus „All That Breathes“, „Tiek grožio, tiek skausmo“ (All the Beauty and the Bloodshed), „Meilė ir vulkanai“ (Fire of Love) ir „Namai iš šukių“ (A House Made of Splinters).