2026-01-26 20:12
BNS inf.

Gazos Ruožo „Al Aksos kankinių“ ligoninė pirmadienį pranešė, kad priėmė devynis gyvus palestiniečių kalinius, kuriuos paleido Izraelis, netrukus po to, kai kariuomenė pranešė atgavusi paskutinio palestiniečių teritorijoje laikomo įkaito kūną.

Gazos Ruožo ligoninė: Raudonasis Kryžius perdavė 9 Izraelio paleistus palestiniečių kalinius / Scanpix nuotr.

