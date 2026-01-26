„Prieš kurį laiką Raudonojo Kryžiaus komandos ligoninei perdavė devynis palestiniečių kalinius, kuriuos šiandien paleido okupacijos pareigūnai“, – sakoma ligoninės pranešime.
Gazos Ruožo ligoninė: Raudonasis Kryžius perdavė 9 Izraelio paleistus palestiniečių kalinius
2026-01-26 20:12
Gazos Ruožo „Al Aksos kankinių“ ligoninė pirmadienį pranešė, kad priėmė devynis gyvus palestiniečių kalinius, kuriuos paleido Izraelis, netrukus po to, kai kariuomenė pranešė atgavusi paskutinio palestiniečių teritorijoje laikomo įkaito kūną.
Gazos Ruožo ligoninė: Raudonasis Kryžius perdavė 9 Izraelio paleistus palestiniečių kalinius / Scanpix nuotr.
