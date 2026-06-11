Estija ratifikavo susitarimą, numatantį kalinių perkėlimą iš Švedijos

Kartu priimtos kelios susitarimo įgyvendinimui reikalingos įstatymo pataisos, kurias dar turės patvirtinti prezidentas Alaras Karisas.
Remiantis susitarimu, kuriam prieš tai jau pritarė parlamentas Stokholme, Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia į 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstoma, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus. Kurie kaliniai bus perkelti, bendrai spręs Švedijos ir Estijos institucijos.
Švedija jau kurį laiką turi didelių problemų dėl nusikalstamų gaujų. Dėl to pastaruoju metu ima trūkti vietų šalies kalinimo įstaigose. Tuo tarpu Estijoje daug kamerų yra tuščios – šalyje jų užimtumas yra mažiausias ES. Šiuo metu Estijoje užimta tik kiek daugiau ne pusė vietų kalėjimuose iš maždaug 3 tūkst., o Tartu – netgi mažiau nei trečdalis.
Išnuomojus kalėjimo kameras, bus padidintas jų užimtumas Estijoje ir sumažintas perpildymas Švedijoje. Už naudojimąsi kalėjimu Tartu, vyriausybė Stokholme, anot susitarimo, už 300 kalinimo vietų mokės mažiausiai 30,6 mln. eurų per metus, o už kiekvieną kitą vietą – kas mėnesį 8,5 tūkst. eurų už kalinį. Kaliniai neturės teisės palikti kalėjimo, tai pat nebus paleisti į laisvę Estijoje. Prieš baigiantis bausmės atlikimo terminui, jie bus grąžinti į Švediją.
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