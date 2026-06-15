ES priėmė naujas sankcijas Rusijai

Valstybių narių Taryba, be to, pranešė, kad ministrų susitikime Liuksemburge nuspręsta taikyti sankcijas 15 asmenų ir vienai organizacijai, kurie siejami su Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirtimi Rusijos kalėjime 2024 m.
Sankcijomis norima didinti spaudimą Rusijai, sakė ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Kiekviena priemonė esą dar labiau apribos Rusijos veiksmų laisvę. Skaičiuojama, kad Vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo 1–1,3 trln. eurų.
„Žingsnis po žingsnio griauname Rusijos karo ekonomikos pamatus“, – pabrėžė K. Kallas.
Konkrečiai ES įveda sankcijas 7 asmenims ir 21 įmonei, kurios remia Rusijos kariuomenę bei ginklų pramonę arba įgalina jų veiklą trečiosiose šalyse. Tai, pavyzdžiui, apima tokius subjektus, kaip dronų ir karinės įrangos gamintojai bei tiekėjai Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. 10 asmenų ir viena organizacija į sankcijų sąrašą įtraukti dėl veiklos Rusijos įtakos ir dezinformacijos kampanijose, nukreiptose prieš ES.
Kadangi energijos išteklių eksportas ir toliau yra pagrindinis Rusijos pajamų šaltinis, ateityje ES baudžiamosios priemonės, be kita ko, bus taikomos dar 24 įmonėms, susijusioms su Rusijos žalios naftos ir naftos produktų gabenimu bei eksportu. Sankcijas pajus ir įmonės, kurių būstinės įsikūrusios Liberijoje, Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Azerbaidžane bei Honkonge. Šios priemonės yra nukreiptos būtent prieš vadinamąjį šešėlinį laivyną.
Naudodamasi šešėliniu laivynu, Maskva bando apeiti Vakarų šalių taikomas sankcijas.
Dėl A. Navalno mirties į ES sankcijų sąrašą įtraukti teisėjai, prokurorai, teisėsaugos institucijų darbuotojai, Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnai ir medicinos personalas. Jie kaltinami prisidėję prie šio Kremliaus oponento persekiojimo, apnuodijimo ir mirties.
Iš viso į šį sankcijų paketą įtraukti 34 asmenys ir 47 organizacijos arba įmonės. Tai reiškia, kad bus įšaldytas Europos Sąjungoje esantis jų turtas. Be to, ES piliečiams ir įmonėms draudžiama skirti jiems lėšas, o fiziniams asmenims papildomai bus taikomas draudimas įvažiuoti į ES.
Šiuo metu Briuselyje, be to, rengiamas 21 sankcijų paketas.
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