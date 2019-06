ES planuoja dar kartą atidėti „Brexit“?

Vokietija ir nemaža dalis Europos Sąjungos valstybių pasirengusios iki 2020 metų pavasario atidėti „Brexit“ – nepriklausomai nuo to, kas taps naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku, rašo britų laikraštis „The Times“, remdamasis šaltiniu Briuselyje.

„Nekenčiame (šio scenarijaus), bet esame pasirengę suteikti jiems (Britanijai) dar vieną atidėjimą. Galų gale, niekas nenori atrodyti taip, lyg būtų į viską numojęs ranka“, – sakė šaltinis.

„The Times“ žiniomis, naujam „Brexit“ atidėjimui ruošiasi ne mažiau kaip 25 ES šalių vyriausybės. Be to, dauguma Bendrijos narių mano, kad naujajam Britanijos konservatorių lyderiui ir ministrui pirmininkui teks per skirtą papildomą laiką organizuoti antrą referendumą dėl „Brexit“, siekiant parlamente rasti išeitį iš aklavietės dėl išstojimo sutarties.

Minėtas šaltinis, pabrėžė, kad vadinamasis kietasis „Brexit“ – išstojimas iš Bendrijos nesudarius susitarimo su ES – būtų fatališkas britų vyriausybei.

„Daugumos palaikymo parlamente (tokiam scenarijui) nebus, ir vyriausybė žlugs. O naujoji vyriausybė... tikriausiai pasakys: „Patys to išspręsti negalime, dar kartą paklauskime žmonių organizuodami antrą referendumą“, – sakė šaltinis.

Visgi dauguma Bendrijos valstybių sutinka, kad naujo „Brexit“ atidėjimo riba yra 2020 metų birželis: iki to laiko ES valstybės turi susitarti dėl išlaidų plano kitam septynerių metų laikotarpiui, prasidėsiančiam 2021-aisiais.

„Kol jie (britai) nepasakė: „Ketiname likti visam finansiniam laikotarpiui“, t. y., faktiškai pasiliks, tai atidėjimas negali peržengti 2020 metų vėlyvo pavasario ribos. Jis negali tęstis ilgiau“, – pabrėžė šaltinis.

„The Times“ priduria, kad spalio 17 dieną Briuselyje turi būti surengtas svarbus ES viršūnių susitikimas „Brexit“ klausimu dalyvaujant naujajam „Britanijos vyriausybės vadovui.

Praėjusį pirmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) pareiškė, kad „Brexit“ turi įvykti spalio pabaigoje ir daugiau negali būto jokių šio termino atidėjimų.

Postą paliekančiai Britanijos premjerei Theresai May (Terezai Mei) kelis kartus nepavyko prastumti parlamente pernai su ES šalių lyderiais suderintos išstojimo iš Bendrijos sutarties, todėl „Brexit“ dukart teko atidėti, vėliausią kartą – iki spalio 31 dienos.

Per likusį laiką šalis turi ratifikuoti išstojimo sutartį, nes priešingu atveju turės palikti ES nesudarius su Briuselio susitarimo dėl tolesnių santykių.

Penktadienį Th. May oficialiai traukiasi iš Konservatorių partijos pirmininko posto, tačiau toliau eis premjerės pareigas, kol partija išrinks jos įpėdinį.

Prognozuojama, kad naująjį partijos pirmininką toriai išsirinks liepos 22-ąją prasidėsiančią savaitę. Tai reiškia, kad Th. May dar šešias savaites vadovaus vyriausybei.

Britų visuomeninio transliuotojo žiniomis, savo siekį varžytis dėl dėl partijos pirmininko posto patvirtino 11 konservatorių politikų. Tarp jų favoritais laikomi buvęs užsienio reikalų sekretorius ir buvęs Londono meras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), dabartinis užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas (Džeremis Hantas), buvusi Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom (Andrėja Lidsom), aplinkos, maisto ir kaimo reikalų sekretorius Michaelas Gove'as (Maiklas Gouvas).