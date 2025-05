Liūdna žinia „Eurovizijos“ pasaulyje: mirė atlikėja

C. Rodgers atstovavo Jungtinei Karalystei Airijos „Eurovizijoje“ 1971 m. su daina „Jack In The Box“. Ji užėmė ketvirtą vietą surinkusi 98 taškus. C. Rodgers pralaimėjo Monako atstovei Séverine, kuri su daina „Un banc, un arbre, une rue“ (Suoliukas, medis, gatvė) surinko 128 taškus, rašoma „express.co.uk.“ portale.

Dainininkės sūnus Samas Sorbie šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ patvirtino šią liūdną žinią.

Įraše jis rašė: „Sunkia širdimi pranešu, kad mano brangi, gražioji mama Clodagh, deja, mirė po trejus metus trukusios kovos su liga. Ji mirė ramiai, apsupta savo šeimos Kobhame. Mama nugyveno neįtikėtiną gyvenimą, kupiną meilės ir laimės. Jos fantastiška karjera, kelionės po pasaulį, atsidavimas dviem sūnums ir buvimas šios šeimos tvirtu pamatu. Gyvenimas be mamos nebebus toks pat, bet ji pagaliau ilsėsis ramybėje su tėčiu, močiute ir seneliu.“

C. Rodgers pasirodymas 1971 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse: