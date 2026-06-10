ES paspartins gynybos projektų tvirtinimo procedūrą

Planuose numatyta, kad patvirtinimo procedūrų trukmė negali viršyti 102 darbo dienų.
Jeigu iki to laiko kompetentinga institucija nepriima sprendimo, prašymas patvirtinti atitinkamą projektą laikomas automatiškai patenkintu.
Tačiau ES šalys gali numatyti tam tikras išimtis, pavyzdžiui, jei planuojami projektai galėtų kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ar nacionaliniam saugumui, nurodoma spaudos pranešime.
Šis susitarimas buvo sudarytas įgyvendinant platesnio masto iniciatyvą, skirtą sumažinti gynybos pramonei tenkančią administracinę naštą ir palengvinti tarpvalstybinius viešuosius pirkimus bei bendradarbiavimą.
Naująsias taisykles dar turi oficialiai patvirtinti ES šalys ir Europos Parlamentas.
Naujausi komentarai