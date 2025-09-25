ES: Moldova prieš rinkimus susiduria su precedento neturinčia Rusijos dezinformacija

„Tai ne pirmas kartas, kai Rusija taiko klasikines manipuliacijos ir dezinformacijos taktikas, tačiau šįkart ji imasi jų kur kas daugiau“, – pareiškė Europos Komisijos (EK) atstovė spaudai Anitta Hipper (Anita Hiper).
„Ji smarkiai kišasi į rinkimų procesą“, – pridūrė ji.
Iki šiol atliktos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad Moldovos prezidentės Maios Sandu (Majos Sandu) proeuropietiška partija, valdžioje esanti nuo 2021-ųjų, pirmauja, tačiau susiduria su rimtu opozicijos iššūkiu.
M. Sandu perspėjo apie precedento neturintį Kremliaus kišimąsi“, apkaltindamas jį „šimtų milijonų eurų skyrimu“ balsams pirkti ir dezinformacijos skleidimu Moldovoje.
Likus kelioms savaitėms iki rinkimų internete išplito su dirbtiniu intelektu (DI) sukurtas vaizdo įrašas, kuriame šaipomasi iš prezidentės.
Internetinė grupė „Antibot4Navalny“ nurodė, kad tai buvo tik vienas klaidinančio turinio tipų, kuriuos skleidžia Rusijos remiama dezinformacijos kampanija, žinoma kaip „Operation Overload“ arba „Matrioška“.
Prieš rinkimus taip pat ėmė sklisti informacija, skelbianti, esą M. Sandu serga šizofrenija ir kad jos valdoma partija klastoja rinkimus.
Sekmadienio rinkimai laikomi itin svarbiais sprendžiant, ar apie 2,5 mln. gyventojų turinti valstybė, nuo 2022 metų turinti Europos Sąjungos (ES) kandidatės statusą, stiprins ryšius su Bendrija, ar pasuks Maskvos link.
ES prieš rinkimus yra išreiškusi paramą Moldovos lyderiams, o šalyje prieš balsavimą lankėsi Vokietijos, Lenkijos ir Prancūzijos lyderiai, simboliškai parodydami palaikymą šalies demokratijai.
