ES kovos dėl mokesčių vengimo: „Starbucks“ laimėjo, „Fiat“ – nubausti

Abi bylos – Europos konkurencijos komisarės Margrethe Vestager bandymas susidoroti su neteisėtomis mokesčių lengvatomis, kurias tarptautinėms bendrovėms siūlo kai kurios ES šalys.

Komisijai – tai svarbus laimėjimas, teigė mokslų įstaigos „New College of the Humanities London“ teisės fakulteto vadovas Dimitriosas Kyriazisas. „Nepaisant to, kaip pasibaigė individualios bylos, Bendrasis Teismas pritaria Komisijos požiūriui“, – pridūrė jis.

Teismo teigimu, „Starbucks“ byloje EK nesugebėjo įrodyti, kad bendrovė nelegaliai pasipelnė iš mokesčių sandorio su Olandija. „Komisija neparodė, kad „Starbucks“ turėjo privalumų“, – sakė teisėjai.

Olandijos finansų ministerija sakė, kad su šia tarptautine bendrove elgtasi taip, kaip elgiamasi su visomis. „Starbucks“ pripažino šį nuosprendį ir taip pat teigė nesulaukusi specialaus palankumo iš šalies.

Atskiru nuosprendžiu buvo nustatyta, kad bendrovę „Fiat“ EK tinkamai įvertino ir nustatė, kad bendrovė sulaukė neteisėtų privalumų ir nesutiko su bloko mokesčių taisyklėmis.

M. Vestager sakė, kad Bendrasis Teismas remia EK požiūrį dėl naudojimosi valstybių pagalbos taisyklėmis, tačiau pridūrė, kad reikalinga nauja išsami strategija kovai su mokesčių vengimu. „Pagrindinį tikslą, kad visos bendrovės sumokėtų joms priklausančius mokesčius, galima pasiekti tik bendromis pastangomis daryti teisinius pakeitimus, sustiprinti valstybių pagalbos taisykles ir pakeisti įmonių mąstyseną“, – teigė ji.