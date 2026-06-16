 ES ir JK liepos 22 d. Briuselyje surengs viršūnių susitikimą

ES ir JK liepos 22 d. Briuselyje surengs viršūnių susitikimą

2026-06-16 18:20
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinė Karalystė (JK) liepos 22 d. Briuselyje surengs aukščiausiojo lygio susitikimą – tai pastangų pagerinti santykius praėjus dešimtmečiui po referendumo dėl „Brexit“ dalis, antradienį pranešė lyderiai.

<span>ES ir JK liepos 22 d. Briuselyje surengs viršūnių susitikimą</span>
ES ir JK liepos 22 d. Briuselyje surengs viršūnių susitikimą / EPA-ELTOS nuotr.

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Aukščiausi ES pareigūnai Antonio Costa ir Ursula von der Leyen paskelbė šią datą po susitikimo su britų ministru pirmininku Keiru Starmeriu Prancūzijoje vykstančio Didžiojo septyneto (G7) susibūrimo paraštėse.

„Glaudus ES ir JK bendradarbiavimas yra būtinas mūsų bendram Europos saugumui, atsparumui ir klestėjimui“, – pranešime teigė A. Costa.

„Glaudžiai bendradarbiaujame, kad mūsų artėjantis antrasis aukščiausiojo lygio susitikimas Briuselyje liepos 22 d. būtų sėkmingas“, – pridūrė jis.

K. Starmeris patvirtino informaciją apie susitikimą su dviem aukščiausiais ES pareigūnais ir nurodė, kad jo vyriausybė „tesi duotą pažadą atnaujinti mūsų santykius“.

K. Starmeris nuo atėjimo į valdžią 2024 m. siekia praeityje palikti nesantaiką, kurią sukėlė 2016 m. JK vykęs balsavimas dėl išstojimo iš bloko.

Abi pusės tikisi susitikime pristatyti kelis susitarimus, visų pirma dėl maisto ir gyvūnų saugos standartų, jaunimo judumo schemos ir taršos leidimų sistemų susiejimo. Tačiau diskusijos dėl kai kurių klausimų buvo sudėtingos.

Viršūnių susitikimas rengiamas tuo metu, kai K. Starmerio laukia neaiški ateitis, nes britų premjerui gali tekti kovoti dėl vadovo posto, jei artimiausiomis dienomis į parlamentą bus išrinktas pagrindinis varžovas Andy Burnhamas.

 
Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
Antonio Costa
Ursula von der Leyen
JK
briuselis

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