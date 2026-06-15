ES baigė derybas dėl oro keleivių teisių, susitarimas turėtų būti patvirtintas per šešias savaites

Kaip pranešė EP, keleiviai išlaiko teisę atgauti pinigus daugiau nei tris valandas vėluojančių ar paskutiniu momentu atšauktų skrydžių atvejais arba tęsti kelionę kitu maršrutu bei gauti kompensaciją.
Kompensacijos dydis priklausys nuo skrydžio atstumo: už skrydžius iki 1500 km numatyta 250 eurų kompensacija, už skrydžius nuo 1500 km iki 3500 km – 400 eurų, o už visus ilgesnius skrydžius – 600 eurų kompensacijos.
Oro linijoms suteikiama galimybė sumažinti ilgiausių skrydžių kompensaciją 50 proc., jei keleiviams nedelsiant parūpinamas kitas skrydis arba vėlavimas trunka ne ilgiau kaip keturias valandas.
Kaip rašė BNS, 27 Bendrijos šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai dabar turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus, bet tokiam žingsniui priešinosi įstatymų leidėjai.
Preliminarus susitarimas taip pat numato, kad oro vežėjai privalės per keturias dienas nuo sutrikdyto skrydžio pabaigos elektroniniu būdu informuoti keleivius, kaip pateikti kompensacijos prašymą.
Tuo metu keleiviai turės devynis mėnesius prašymui užpildyti, o oro linijos – 30 dienų kompensacijai išmokėti arba pritaikyti nenumatytų aplinkybių sąrašą, paaiškinti, kodėl kompensacija nepriklauso, ir nukreipti į tolesnius skundų nagrinėjimo etapus.
Tarp suderėtų aplinkybių, kurios panaikintų oro linijų pareigą mokėti kompensaciją, numatytos gamtinės nelaimės, karas, oro sąlygos, neklusnus keleivis ar oro uostų bei navigacijos darbuotojų streikai.
Tuo metu riboto judumo keleiviai turės teisę į kompensaciją, pagalbą ir kelionę kitu maršrutu, jei skrydį praleido dėl oro uosto nesuteiktos iš anksto prašytos pagalbos pasiekti išvykimo vartus.
Pagal preliminarų susitarimą, šeimos su vaikais, taip pat vaikus iki 14-os lydintys asmenys galėtų sėdėti kartu be papildomo mokesčio. Ta pati teisė būtų taikoma neįgaliesiems bei riboto judumo keleiviams, nėščiosioms.
Be to, oro keleiviams nebebus taikomi papildomi mokesčiai už vardo rašybos klaidų taisymą ar įlaipinimo kortelės atspausdinimą, kai jie jau užsiregistravę skrydžiui, užtikrinamos teisės gauti skaitmenines korteles be papildomo prašymo, paskyros ar specialios programėlės.
Pasak EP pirmininkės Robertos Metsolos, šis susitarimas sustiprins oro keleivių teises visoje Europoje.
„Jis užtikrins didesnį skaidrumą ir nuspėjamumą tiek vartotojams, tiek oro linijoms, nesukuriant nereikalingos biurokratijos mūsų pramonei. Parlamentas atkakliai siekė, kad kelionės būtų sąžiningesnės, o taisyklės – aiškesnės, ir būtent tai mes pasiekėme“, – sakė R. Metsola.
Kaip rašė BNS, deryboms EP vardu vadovavo Virginijus Sinkevičius. Jis pažymėjo, kad Europa oro keleivių teises atnaujina po daugiau nei dešimtmečio.
„Šiandien apsaugojome oro keleivių jau turimas teises, papildėme jas naujomis apsaugos priemonėmis ir suteikėme daugiau aiškumo sutrikus skrydžiams. Parlamentas nuo pat pirmos dienos aiškiai pasakė: siekiame modernizuoti taisykles, bet neleisime, kad už pokyčius mokėtų oro keleiviai“, – teigė V. Sinkevičius.
Preliminarų susitarimą per ateinančias šešias savaites dar turi patvirtinti visas EP ir ES Taryba, šį terminą galima pratęsti dar dviem savaitėmis.
Abi institucijos atskirai turės balsuoti dėl bendro teksto, EP tai planuoja padaryti liepą vyksiančioje plenarinėje sesijoje.
Nepatvirtinus susitarimo, liktų galioti dabartinės taisyklės, galiojančios nuo 2004 metų.
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