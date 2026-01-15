EP vėl inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo von der Leyen

Diskusijos ir balsavimas numatytas per Parlamento posėdį Strasbūre kitą savaitę. Tai būtų jau ketvirtas balsavimas dėl nepasitikėjimo U. von der Leyen ir jos komanda per maždaug metus
Balsavimą inicijuoja dešiniųjų frakcija „Patriotai už Europą“ (PfE), kuri kritikuoja U. von der Leyen ir jos Komisiją visų pirma dėl prekybos sutarties su Pietų Amerikos „Mercosur“ šalimis Brazilija, Argentina, Urugvajumi ir Paragvajumi.
Šiai frakcijai, be kitų, priklauso Marine Le Pen „Nacionalinio sambūrio“ bei Vengrijos premjero Viktoro Orbano FIDESZ partijos parlamentarai.
Kad nepasitikėjimo pareiškimas Europos Parlamente būtų svarstomas ir pateiktas balsavimui, reikalingas mažiausiai dešimtadalio parlamentarų iš šiuo metu 719 pritarimas.
PfE savo pareiškime kritikavo, kad sudarant „Mercosur“ susitarimą buvo „akivaizdžiai nepaisoma Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų ir milijonų Europos ūkininkų“. Šis susitarimas esą yra tiesioginis išpuolis prieš Europos apsirūpinimo maistu saugumą ir suverenumą.
Vis dėlto nepasitikėjimo pareiškimas nesutrukdys sutarties pasirašymui. Tai padaryti numatyta šeštadienį Paragvajuje. Į sutarties pasirašymo ceremoniją vyks U. von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
