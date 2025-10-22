EK siekia padvigubinti jaunųjų ūkininkų skaičių

Šia schema siekiama iki 2040-ųjų padvigubinti jaunųjų ūkininkų, įskaitant naujus rinkos dalyvius, skaičių Europos Sąjungoje (ES) iki maždaug 24 procentų.
Siekdama šio tikslo, Komisija rekomenduoja valstybėms narėms, ypač toms, kuriose problema yra didesnė, investuoti bent 6 proc. savo žemės ūkio išlaidų į priemones, skatinančias kartų kaitą. Jos taip pat raginamos pasinaudoti papildomo finansavimo galimybėmis.
Pagal šią strategiją valstybės narės iki 2028-ųjų turėtų parengti nacionalines kartų kaitos žemės ūkyje strategijas, kuriose būtų sprendžiamos kliūtys ir nustatomos būtinos paramos priemonės, remiantis Komisijos rekomendacijomis.
Strategijoje nagrinėjami penki pagrindiniai klausimai: galimybė įsigyti žemės, finansavimas, įgūdžiai, deramas gyvenimo lygis kaimo vietovėse ir parama ūkio paveldėtojams. Kiekvienas iš šių svertų bus nagrinėjamas taikant tikslingas pavyzdines iniciatyvas.
Pasiūlyme numatyta pagal kitą bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) sukurti jauniesiems ūkininkams skirtą paketą, kuris palengvintų jų įsitraukimą ir įsitvirtinimą šiame sektoriuje, skiriant vienkartinę iki 300 tūkst. eurų paramą ir nukreipiant daugiau lėšų jauniesiems ūkininkams.
Strategijoje numatyta bendradarbiauti su Europos investicijų banku kuriant garantijų schemas ir (arba) palūkanų subsidijas, kad būtų lengviau gauti finansavimą, ir įsteigti Europos žemės ūkio stebėsenos organizaciją, skirtą didinti skaidrumą, susijusį su žemės nuosavybe.
Be to, atitinkami aspektai, susiję su kartų kaita paveldėjimo, pensijų ir žemės ūkio valdymo teisių perdavimo klausimais, turi būti įtraukti į Europos semestro ciklą. Jaunieji ūkininkai taip pat bus skatinami dalyvauti programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“, kad įgytų ūkininkavimo praktikos užsienyje arba paįvairintų savo pajamų šaltinius, mokantis iš kitų sektorių.
Strategijoje taip pat numatyta gerinti gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, kartu remiant vietos plėtrą ir jaunimo bei moterų įtrauktį. Į ją taip pat įtrauktas bendras finansavimas žemės ūkio pagalbos paslaugoms, kurios leistų pakeisti žemės ūkio darbininkus ligos, atostogų, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atvejais, siekiant pagerinti jų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.
Naujausi komentarai