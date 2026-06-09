EK pirmininkė pristatė naują sankcijų Rusijai paketą

„Mes pirmą kartą siūlome uždrausti atvykti į Europos Sąjungą visiems, kurie nuo karo pradžios tarnavo Rusijos ginkluotosiose pajėgose“, – antradienį sakė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Europa lieka nepasiekiama visiems, kurie dalyvavo invazijoje į Ukrainą“, – sakė ji žurnalistams Briuselyje, pristatydama 21-ąjį nuo Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios bloko sankcijų paketą.
U. von der Leyen taip pat paskelbė apie priemones, nutaikytas į Rusijos finansų, energetikos ir žuvininkystės sektorius.
Pagal planus reguliarūs ES naftos kainų ribos koregavimai bus sustabdyti iki kitų metų sausio mėnesio, siekiant apriboti Rusijos pajamas iš naftos eksporto. Kitaip viršutinę ribą reikėtų padidinti, nes dėl karo Irane kyla pasaulinės degalų kainos.
Be to, bus apribotas suskystintoms gamtinėms dujoms (SGD) gabenti skirtų tanklaivių pardavimas ir bus taikomos sankcijos dar 30 laivų, susijusių su Rusijos vadinamuoju šešėliniu laivynu, naudojamu siekiant apeiti sankcijas naftos eksportui.
Planuojamos finansinės ir ekonominės sankcijos apima sandorių draudimą dar 31 Rusijos bankui, priemones, nukreiptas prieš kriptovaliutų sandorius, ir metalų bei lydinių, naudojamų aviacijos ir kosmoso bei gynybos sektoriuose, taip pat kai kurių žuvies produktų eksporto apribojimus.
Prieš įsigaliojant sankcijoms, jas dar turi patvirtinti ES šalys.
(be temos)
(be temos)