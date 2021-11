Eifelio bokšto lankytojų skaičius pasiekė iki pandemijos buvusį lygį

Svarbūs „Geležinės ledi“ dažymo darbai, būtini dėl didelio švino kiekio, atsinaujino po pertraukos per pandemiją, jų tikslas – kad Paryžiaus orientyru tapęs bokštas atrodytų kuo puikiausiai per 2024 m. Paryžiaus olimpines žaidynes, sakė operatorė „Sete“. Pasak jos, „spalio mėnuo buvo geras“ Eifelio bokštui turistams grįžtant į Paryžių, vieną lankomiausių pasaulyje vietų. Spalį per dieną bokštą aplankė vidutiniškai daugiau nei 20 tūkst. lankytojų, o vasarą, kai turistai tik nedidelėmis grupelėmis buvo įleidžiami į liftus, jų buvo po13 tūkst. kasdien.

„Sete“ teigimu, spalio mėnesio savaitgalio skaičiai buvo geresni nei 2019 metais. Vienas svarbus veiksnys buvo amerikiečių turistų, kurie sudarė 10 proc. visų apsilankymų, sugrįžimas, taip pat turistai iš gretimų Europos šalių.

Vis dėlto šiemet tikimasi, kad bendras apsilankymų skaičius pasieks tik 1,5 mln., palyginti su 6,2 mln. 2019 m., todėl bokštas patirs didelių finansinių sunkumų. „Sete“ spėja, kad šiemet nuostolis sieks 75 mln. eurų, tai prisidės prie 2020 m. patirto 52 mln. eurų praradimo.

„Sete“ susitarė su Paryžiaus miestu, pagrindiniu savo akcininku, dėl beveik 60 mln. eurų kapitalo restruktūrizavimo ir dar 25 mln. eurų vyriausybės remiamos paskolos. Siekdama kompensuoti trūkumą, operatorė paprašė pagalbos ir kitur, ypač iš Prancūzijos vyriausybės.

Eifelio bokštas buvo uždarytas nuo praėjusių metų kovo vidurio iki birželio pabaigos per pirmąjį COVID karantiną ir paskui vėl nuo ​​2020 m. spalio pabaigos iki šių metų liepos vidurio – tai buvo ilgiausias nuo Antrojo pasaulinio karo bokšto uždarymas.