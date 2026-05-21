Dvi Rusijos mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis

Svetlensko gubernijos licėjus paskelbė gegužės 15 d. priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti „dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis“, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia „Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų“.
Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities Švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo.
Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų 1-oji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami „siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui“. Atitinkamame mokyklos internetinės svetainės puslapyje šiuo metu rodomas klaidos pranešimas „puslapis nerastas“.
Tomske veikiančios regiono įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos „Vieninga Rusija“ regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilija Leontjevas teigė, kad situacija „reikalauja atidaus įvertinimo“.
„Negalėčiau atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendacijas suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visiškai teisingai“, – rašė jis, pridurdamas, kad reikėtų palaukti oficialaus paties departamento komentaro.
Naujausi komentarai