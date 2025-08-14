 Donaldas Trumpas: yra 25 proc. tikimybė, kad susitikimas su Vladimiru Putinu baigsis nesėkme

2025-08-14 18:03
BNS inf.

 JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį sakė, kad tikimybė, jog penktadienį Aliaskoje įvyksiantis jo susitikimas su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu baigsis nesėkme, yra 25 procentai.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

