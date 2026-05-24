Donaldas Trumpas patikino Benjaminą Netanyahu, kad reikalaus nutraukti Irano branduolinę programą

Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė aukšto rango Izraelio pareigūnas, nurodęs, kad tai bus sąlyga bet kokiame galutiniame susitarime su Teheranu.
„Prezidentas D. Trumpas leido suprasti, kad derybose išliks tvirtas dėl savo ilgalaikio reikalavimo išardyti Irano branduolinę programą ir pašalinti visą prisodrintą uraną iš Irano teritorijos, ir kad jis nepasirašys galutinio susitarimo be šių sąlygų“, – sakė pareigūnas, turėdamas omenyje dviejų lyderių pokalbį šeštadienio vakarą.
„JAV informuoja Izraelį apie derybas dėl susitarimo memorandumo, skirto atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir pradėti derybas dėl galutinio susitarimo likusiais ginčytinais klausimais“, – sakė pareigūnas.
Pokalbio metu B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelis „išlaikys veiksmų laisvę prieš grėsmes visuose frontuose, įskaitant Libaną“, pridūrė pareigūnas.
„Prezidentas D. Trumpas pakartojo palaikantis šį principą“, – teigė jis.
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