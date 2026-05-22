Donaldas Trumpas: į Lenkiją siunčiama 5 tūkst. JAV karių

Tai įvyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai.
D. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) – nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigė „didžiuojasi galėdamas paremti“ praėjusiais metais K. Nawrockio laimėtuose rinkimuose.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Jungtinės Valstijos į Lenkiją atsiųs papildomus 5 tūkst. karių“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė D. Trumpas.
D. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai, regis, buvo susiję su kelių tūkstančių JAV karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus.
Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas – tai naujausias D. Trumpo administracijos žingsnis siekiant sumažinti karių skaičių ir nubausti NATO sąjungininkus už tai, kad jie nepadeda kare su Iranu.
Tuo metu viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) antradienį pareiškė, kad 4 tūkst. karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pridūrė, kad D. Trumpas dar nepriėmė „galutinio sprendimo“.
Tačiau J. D. Vance'as pridūrė, kad Europa turi stovėti ant „savo kojų“, nes D. Trumpas toliau spaudžia Europos sąjungininkus prisiimti didesnę savo gynybos naštą.
D. Trumpas atrodo pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie neparėmė karo Artimuosiuose Rytuose arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų itin svarbiame Hormuzo sąsiauryje, kurį Iranas faktiškai uždarė.
Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas išves 5 tūkst. karių iš Vokietijos po to, kai kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pareiškė, kad Iranas „žemina“ Jungtines Valstijas prie derybų stalo.
(be temos)