Donaldas Trumpas: daugeliui amerikiečių patiktų diktatorius

Per chaotišką renginį Ovaliajame kabinete D. Trumpas užsipuolė kritikus ir žiniasklaidą, skųsdamasis, kad negauna nuopelnų už pasitelkus Nacionalinę gvardiją vykdomą susidorojimą su nusikalstamumu ir imigracija.
„Jie sako: „Mums jo nereikia. Laisvė, laisvė. Jis diktatorius. Jis diktatorius.“ Daugelis žmonių sako: „Galbūt mums patinka diktatorius“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Man diktatoriai nepatinka. Nesu diktatorius. Esu žmogus, turintis puikų sveiką protą ir protingas žmogus“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas, kuris bandė panaikinti 2020 metų rinkimų, kuriuos pralaimėjo Joe Bidenui (Džo Baidenui), rezultatus po savo pirmosios kadencijos, prieš pergalę lapkritį sakė, kad bus „diktatorius nuo pat pirmos dienos“.
Respublikonas D. Trumpas anksčiau šį mėnesį dislokavo Nacionalinę gvardiją Vašingtone, kad kovotų su tuo, ką vadina nekontroliuojama nusikalstamumo problema, ir perėmė federalinę miesto policijos departamento kontrolę.
„Ligoniai“
D. Trumpas teigė, kad taip pat svarsto galimybę pasiųsti kariuomenę į Čikagos ir Baltimorės miestus, užsipuldamas kelias demokratų tvirtoves. Birželį jis pasiuntė Nacionalinę gvardiją į Los Andželą – prieštaraudamas mero ir Kalifornijos gubernatoriaus valiai.
Prezidentas ypač menkino Ilinojaus gubernatorių J. B. Pritzkerį (Dž. B. Prickerį), garsų oponentą, kuris griežtai atmetė bet kokius planus pasiųsti karius į Čikagą.
„Nusiunti juos, o vietoj to, kad pagirtų, jie sako: „Jūs bandote perimti Respubliką“, – skundėsi D. Trumpas.
„Šie žmonės yra ligoniai“, – pridūrė jis.
J. B. Pritzkeris, milijardierius verslininkas, kaip ir D. Trumpas, pirmadienio spaudos konferencijoje pats užsipuolė prezidentą, pavadindamas jį „trokštančiu būti diktatoriumi“, kuris „nori panaudoti kariuomenę JAV miestui užimti, nubausti savo disidentus ir pelnyti politinių taškų“.
Pirmadienį D. Trumpas dar labiau sugriežtino savo griežtas priemones, pasirašydamas vykdomąjį įsakymą, kuriuo siekiama ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, deginančius Amerikos vėliavas, nepaisant 1989 metų JAV Aukščiausiojo Teismo nutarimo, kuriame teigiama, kad šį veiksmą saugo žodžio laisvės įstatymai.
„Jei sudeginate vėliavą, galite būti įkalinti vienerius metus – jokio išankstinio išėjimo, nieko“, – sakė D. Trumpas.
Jis taip pat paskelbė apie naujas priemones sugriežtinti savo kontrolei saugumo srityje Vašingtone, įsakydamas gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) įsteigti specializuotą viešosios tvarkos palaikymo padalinį Vašingtono nacionalinėje gvardijoje.
Jis taip pat teigė, kad netrukus pakeis P. Hegsetho vadovaujamo Gynybos departamento pavadinimą į Karo departamentą, kuris taip vadinosi nuo 1789 iki 1947 metų.
„Gynyba yra pernelyg gynybiška“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Agresyvios“ žuvys
Demokratai ne kartą kaltino D. Trumpą peržengus konstitucines prezidento galių ribas, o pastaruoju metu jis dislokavo karius JAV sostinėje.
Tačiau 79 metų vyras savo piktoje ir visa apimančioje kalboje Ovaliajame kabinete atmetė visą kritiką. Jis kalbėjo daugiau nei 45 minutes, o tada atsakinėjo į žurnalistų klausimus.
D. Trumpas atmetė oponentų, vadinusių jį rasistu, kalbas, pareikšdamas „Aš myliu juodaodžius“, o vėliau salvadorietį įmigrantą, kuris bus deportuotas į Ugandą, pavadino „gyvuliu“.
Be kitų dalykų, jis piktinosi tuo, ką pavadino J. B. Pritzkerio dėkingumo stoka dėl priemonių, skirtų kovoti su „gana agresyvia“ invazine žuvų rūšimi Didžiuosiuose ežeruose.
D. Trumpas taip pat pavadino savo pirmtaką J. Bideną „idiotu“, o Rusijos prezidento Vladimiro Putino 2022 metais pradėtą invaziją į Ukrainą pavadino „didelių asmenybių konfliktų“ rezultatu.
JAV prezidentas vėliau, susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Ovaliajame kabinete, ne kartą išreiškė susižavėjimą kitu diktatoriumi – Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).
„Norėčiau susitikti. Puikiai su juo sutariu“, – apie Kim Jong Uną, su kuriuo per pirmąją savo kadenciją susitiko tris kartus, sakė D. Trumpas.
Paskelbė atleidžiantis Federalinių rezervų sistemos valdytoją
JAV prezidentas D. Trumpas pirmadienį paskelbė atleidžiantis Federalinių rezervų sistemos valdytoją Lisą Cook (Lizą Kuk), motyvuodamas įtarimais dėl melagingų teiginių apie jos hipotekos sutartis – tuo pačiu didindamas spaudimą nepriklausomam centriniam bankui.
D. Trumpas laiške L. Cook, paminėdamas Federalinių rezervų sistemos įstatymą, rašė: „Nustačiau, kad yra pakankama priežastis jus pašalinti iš pareigų.“
JAV prezidento galimybės atleisti pareigūnus iš centrinio banko paprastai yra ribotos, o neseniai priimtoje Aukščiausiojo Teismo nutartyje teigiama, kad jo pareigūnai gali būti pašalinti tik dėl rimtos priežasties, kuri galėtų būti interpretuojama kaip piktnaudžiavimas tarnyba arba pareigų neatlikimas.
Tačiau JAV vadovas, paskelbdamas, kad L. Cook bus atleista iš pareigų, atkreipė dėmesį į rugpjūčio 15-ąja datuotą pranešimą, kurį JAV generalinei prokurorei pateikė Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorė – ištikima D. Trumpo sąjungininkė.
Pasak D. Trumpo, to pranešimo perdavimas suteikė „pakankamą pagrindą“ manyti, kad L. Cook galėjo pateikti „melagingus teiginius“ vienoje ar keliose hipotekos sutartyse.
Vienas iš tariamai melagingų teiginių buvo tas, kad L. Cook teigė esanti dviejų pagrindinių gyvenamųjų vietų savininkė – Mičigane ir Džordžijoje.
Anksčiau šį mėnesį L. Cook pareiškime teigė, kad „neketina būti verčiama atsistatydinti, tačiau rimtai vertins klausimus apie savo finansinę istoriją.
Federalinių rezervų sistema kol kas neatsakė į žiniasklaidos užklausas dėl naujausio D. Trumpo pranešimo.
Pirmadienį paskelbtame laiške D. Trumpas teigė: „Aptariamas elgesys rodo mažų mažiausiai tokį didelį aplaidumą atliekant finansines operacijas, kuris kelia abejonių dėl jūsų, kaip finansų reguliuotojos, kompetencijos ir patikimumo.“
Nusimato teismai
D. Trumpo pastangos pašalinti L. Cook, pirmąją juodaodę moterį centrinio banko valdyboje, greičiausiai išprovokuos teisinę kovą.
Jai gali būti leista likti savo pareigose šiuo laikotarpiu.
Senatorė Elizabeth Warren (Elizabet Voren), vyriausioji demokratė Senato Bankininkystės komitete, D. Trumpo žingsnį pavadino „autoritariniu valdžios užgrobimu, kuris akivaizdžiai pažeidžia Federalinių rezervų įstatymą“.
Pareiškime ji pridūrė, kad toks sprendimas „turi būti panaikintas teisme“.
Šiais metais D. Trumpas didino spaudimą centriniam bankui, ne kartą kritikuodamas jo vadovą Jerome'ą Powellą (Džeromą Pauelą) už tai, kad šis anksčiau nesumažino palūkanų normų, nepaisant palankių infliacijos duomenų.
Federalinių rezervų politikos formuotojai atsargiai žiūri į palūkanų normų mažinimą, stebėdami D. Trumpo muitų poveikį kainoms.
L. Cook pradėjo eiti Federalinių rezervų sistemos valdytojos pareigas 2022 metų gegužę ir buvo paskirta į valdybą dar kartą 2023 metų rugsėjį. Tą patį mėnesį ji buvo prisaikdinta kadencijai, kuri baigiasi 2038 metais.
Anksčiau ji dirbo Ekonomikos patarėjų taryboje vadovaujant tuometiniam prezidentui Barackui Obamai (Barakui Obamai).
