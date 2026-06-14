Deryboms dėl karo Artimuosiuose Rytuose Teherane lankosi Kataro delegacija

Tai yra tarpininkavimo proceso, siekiančio užbaigti mėnesius trunkantį karą tarp Irano ir JAV, dalis.
Irano naujienų agentūra ISNA pranešė, kad į Islamo Respubliką buvo išsiųstas Kataro užsienio reikalų ministro patarėjas. Kita Irano naujienų agentūra „Tasnim“ nurodė, kad vizito tikslas – „aptarti naujausius įvykius, susijusius su diplomatiniu procesu“.
Sekmadienį diplomatas, susipažinęs su situacija, naujienų agentūrai AFP pranešė, kad „Kataro derybininkai šį rytą atskrido į Teheraną“.
Anonimiškumo sąlyga kalbėjęs diplomatas, aptardamas derybas, nurodė, kad delegacija atvyko „padėti užbaigti susitarimo rengimą“.
Pakistanas, vadovaujantis tarpininkavimui siekiant užbaigti mėnesius trunkantį karą Artimuosiuose Rytuose, kartu su JAV nurodė, kad susitarimas dėl kovos veiksmų nutraukimo turėtų būti pasirašytas sekmadienį.
Visgi Teheranas suabejojo šiuo terminu, o Irano žiniasklaida pranešė, kad galutinis sprendimas dėl susitarimo rėmų dar nėra priimtas.
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