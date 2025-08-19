Per jų pirmadienio pokalbį telefonu „Putinas paminėjo Maskvą“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas iš šaltinių, tačiau pridūrė, kad V. Zelenskis atsakė „ne“.
Deryboms artimi šaltiniai: Putinas siūlė susitikimą su Zelenskiu surengti Maskvoje
2025-08-19 17:55
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasiūlė Maskvoje surengti susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, siekiant užbaigti karą Ukrainoje, teigia du šaltiniai, susipažinę su JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino pokalbiu telefonu.
Deryboms artimi šaltiniai: Putinas siūlė susitikimą su Zelenskiu surengti Maskvoje / Scanpix nuotr.