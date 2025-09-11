 Dėl rusų dronų įsibrovimo į Lenkiją skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba

2025-09-11 11:32
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba penktadienį surengs skubų posėdį po Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją, ketvirtadienį pranešė šiam organui pirmininkaujanti Pietų Korėja.

Susitikimui, rengiamam 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku, pritarė kelios JT Saugumo Tarybos narės, tokios kaip Jungtinė Karalystė (JK), Prancūzija ir Slovėnija, sakė diplomatiniai šaltiniai.

Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per devyniolika Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos šešiolikos dronų nuolaužos.

Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.

