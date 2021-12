Dėl omikron atmainos plitimo Londonas paskelbė didelio incidento padėtį

Per pastarąsias septynias dienas Londone buvo patvirtinta daugiau nei 65 tūkst. naujų koronaviruso atvejų, o per pastarąsias 24 valandas pranešta apie 26 418 atvejų – tai didžiausias skaičius nuo pandemijos pradžios.

Didelis incidentas yra apibrėžiamas kaip įvykis, turintis įvairių rimtų pasekmių, dėl kurių reikia imtis specialių priemonių. Tokios padėties paskelbimo tikslas – padėti institucijoms bendradarbiauti, siekiant sumažinti paslaugų sutrikimus mieste.

S. Khanas buvo paskelbęs didelio incidento padėtį sausio 8 dieną, per ankstesnę viruso bangą, tačiau po mėnesio atšaukė įsakymą, kai susirgimų skaičius sumažėjo.

„Mūsų sostinėje omikron varianto atvejų padidėjimas kelia didelį susirūpinimą, todėl dar kartą skelbiame didelį incidentą dėl COVID-19 grėsmės mūsų miestui“, – teigė S. Khanas.

„Tiesa, kad pagrindinės Londono agentūros glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos sumažinti poveikį mūsų miestui, įskaitant pagalbą apsaugojant gyvybiškai svarbią vakcinacijos programą“, – pridūrė jis.

Septyni mirties atvejai

Jungtinėje Karalystėje mirčių dėl koronaviruso omikron varianto skaičius išaugo iki septynių, šeštadienį pranešė JK Sveikatos apsaugos agentūra (UKHSA).

Agentūros pranešime pažymima, kad visos šios mirtys įvyko Anglijoje.

Be to, per pastarąją parą šalyje nustatyti dar 10 059 užsikrėtimo šiuo COVID-19 variantu atvejai. Taigi bendras diagnozuotų omikron infekcijų skaičius šalyje artėja prie 25 tūkst., o iš viso per parą šalyje koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 90 tūkst. žmonių.

Palyginimui, prieš penkias dienas, gruodžio 13 dieną, užsikrėtusiųjų omikron paros rodiklis buvo 4 713. Tą pačią dieną Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) pranešė apie pirmąjį mirties atvejį šalyje po užsikrėtimo omikron.

Be to, UKHSA vadovė Jenny Harries (Dženi Haris) pareiškė, kad COVID-19 sukėlėjo koronaviruso omikron variantas kelia galbūt didžiausią grėsmę visuomenės sveikatai nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

Pastarosiomis dienomis JK taip pat mušė rekordus pagal koronaviruso atvejų paros skaičių. Šeštadienį šis skaičius siekė apie 90,4 tūkstančio. Užvakar per parą užsikrėtimų skaičius siekė daugiau nei 93 tūkst., o para anksčiau – apie 88 tūkstančius. Dėl to buvo įvestos naujos taisyklės ir pranešama apie dar vieną planuojamą karantiną.

Iš viso nuo pandemijos pradžios Didžiojoje Britanijoje registruota per 11 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, o mirė daugiau nei 147 tūkst. žmonių.