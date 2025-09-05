Dauningo gatvė: Yvette Cooper paskirta naująja JK URM vadove, Davidas Lammy – vicepremjeru

Šiame poste jis pakeis dėl ministro elgesio kodekso pažeidimo atsistatydinusią Angelą Rayner (Andželą Rainer).
Vidaus reikalų sekretorė Yvette Cooper (Ivet Kuper) iš D. Lammy perims užsienio reikalų sekretoriaus pareigas, o teisingumo sekretorė Shabana Mahmood (Šabana Mahmud) pakeis Y. Cooper vidaus reikalų sekretorės poste, pranešė K. Starmerio biuras.
D. Lammy taip pat atiteks teisingumo sekretoriaus portfelis.
Savo ministrų kabineto pertvarkos K. Starmeris ėmėsi po vicepremjerės atsistatydinimo.
JK premjero pavaduotoja A. Rayner anksčiau penktadienį atsistatydino, pripažinusi, kad sumokėjo per mažai nekilnojamojo turto mokesčio.
A. Rayner teigė nusprendusi atsistatydinti „atsižvelgdama į nepriklausomo tyrimo išvadas“, parodžiusias, kad ji nepaisė gautų teisinių patarimų ir pažeidė ministro elgesio kodeksą.
A. Rayner, viena iš partijos kairiojo sparno lyderių, anksčiau šią savaitę prisipažino sumokėjusi per mažai mokesčių už perkamą butą ir kreipėsi į vyriausybės nepriklausomą etikos patarėją.
Laiške K. Starmeriui etikos vadovas Laurie Magnusas (Lauris Magnusas) rašė, kad A. Rayner nepaisė gauto teisinio įspėjimo.
„Atsižvelgdama į išvadas ir jų poveikį mano šeimai, nusprendžiau atsistatydinti“, – laiške K. Starmeriui rašė A. Rayner. Pasak jos, ji taip pat pasitrauks iš būsto reikalų ministrės ir Leiboristų partijos pirmininko pavaduotojo pareigų.
„Labai apgailestauju dėl savo sprendimo nesikreipti į specialistą dėl papildomos konsultacijos apie mokesčius“, – sakė A. Rayner ir pridūrė, kad prisiima „visą atsakomybę už šią klaidą“.
K. Starmeris atsakė labai apgailestaujantis, kad jos nebebus vyriausybėje, tačiau pridūrė: „Jūs išliksite svarbi mūsų partijos figūra“.
A. Rayner buvo laikoma potencialia kandidate į Leiboristų partijos lyderius. Ji dažnai tapdavo konservatorių bei dešiniojo sparno žiniasklaidos politinių išpuolių taikiniu.
Naujausi komentarai