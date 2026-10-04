 Čia ne Amerika!

Čia ne Amerika!

2026-10-04 22:00
„Kauno diena“ inf.

Užeinate į barą, nuskenuojate QR kodą, o ekrane iškart iššoka raginimas palikti iki 20 proc. arbatpinigių – dar nepradėjus bendrauti su personalu ir nesulaukus patiekalo. Būtent tokia patirtis perpildė vieno australo kantrybės taurę ir įžiebė aštrių diskusijų apie šalyje plintančią amerikietišką arbatpinigių kultūrą, rašo „Daily Mail“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Nepageidautina: arbatpinigių kultūra vis agresyviau veržiasi į Australijos paslaugų rinką.
Nepageidautina: arbatpinigių kultūra vis agresyviau veržiasi į Australijos paslaugų rinką. / unsplash.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Už ką? Aš net nesikalbėjau su žmogumi! Pats užsisakau ir pats eisiu pasiimti maisto“, – internete liejo apmaudą vyras.

Jo teigimu, ši tendencija peržengė ribas – arbatpinigių neseniai paprašė net autoserviso kortelių skaitytuvas. „Visada maniau, kad mūsų darbuotojai gauna orią algą, kad netaptume JAV“, – toliau piktinosi australas. Pats prašymas palikti arbatpinigių šalyje nedraudžiamas, jei klientas gali jų atsisakyti. Vis dėlto lankytojai jaučia moralinį spaudimą, o patys darbuotojai atskleidžia, jog pasitaiko, kad skaitmeniniu būdu pervesti pinigai nusėda ne personalo, o verslo savininkų kišenėse. Daugiau nei 30 metų patirtį mokėjimų sistemų srityje turintis profesorius Steve’as Worthingtonas tokią praktiką pavadino itin įžūlia. Tuo metu Australijoje veikiančios etiketo mokyklos įkūrėja Zarife Hardy ragino nepasiduoti: „Arbatpinigiai privalo likti laisvu pasirinkimu, o ne prievole. Lankytojai turėtų drąsiai spausti „be arbatpinigių“ ir nejausti jokios kaltės.“

Šiame straipsnyje:
Australas
kultūriniai skirtumai
restoranas
arbatpinigiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų