Belgijos premjeras sušaukė nepaprastąjį vyriausybės saugumo tarybos posėdį

Susitikimas vyks ketvirtadienio rytą, šalies vidaus reikalų ministrui paprašius aptarti incidentus.
Tikimasi, kad pagrindinis Belgijos sostinės oro uostas trečiadienį vėl pradės normaliai veikti po to, kai buvo sustabdyta apie 80 skrydžių po įtariamo dronų pastebėjimo, teigė oro uosto atstovė spaudai.
Apie 400–500 keleivių dėl pastebėtų dronų turėjo praleisti naktį Zaventemo oro uoste, Briuselio oro uosto atstovė spaudai Ariane Goossens (Arian Gosens) informavo naujienų agentūrą AFP.
Antradienio naktį oro eismas atsargumo sumetimais buvo sustabdytas ir antrame pagal dydį Šarlerua oro uoste, pranešė šio oro uosto operatoriai.
