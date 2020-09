Barbadosas ketina atimti iš karalienės Elžbietos II valstybės vadovės statusą

Apie tokį sprendimą oficialiai pranešta vadinamojoje Sosto kalboje, kurią ministrės pirmininkės Mia Mottley (Mijos Motli) vardu perskaitė salos generalgubernatorė Sandra Mason (Sandra Meison) oficialioje parlamento atidarymo ceremonijoje antradienį.

Praėjus daugiau nei pusei amžiaus po to, kai Barbadosas gavo nepriklausomybę nuo Britanijos, „atėjo laikas palikti mūsų kolonijinę praeitį“, sakė S. Mason.

„Barbadosiečiai nori valstybės vadovo barbadosiečio, – kalbėjo ji. – Tai yra aukščiausia išraiška tikėjimo tuo, kas mes esame ir ką galime pasiekti.“

„Barbadosas žengs kitą logišką žingsnį link visiško suvereniteto ir taps Respublika dar iki mūsų nepriklausomybės 55 metinių paminėjimo“ 2021 metų lapkričio 30 dieną, paskelbė S. Mason.

Bakingamo rūmų atstovas atsakydamas į klausimą apie šią kalbą atsakė, kad „tai yra Barbadoso vyriausybės ir žmonių reikalas“.

Karalienė Elizabeth II yra Jungtinės Karalystės ir dar 15 buvusių britų teritorijų – Australijos, Naujosios Zelandijos, Kanados, Jamaikos, Barbadoso, Bahamų, Papua Naujosios Gvinėjos, Grenados, Belizo, Antigvos ir Barbudos, Sent Kitso ir Nevio, Saliamono salų, Sent Vinsento ir Grenadinų, Sent Lusijos ir Tuvalu – formali valstybės vadovė. Monarchei tose šalyse atstovauja generalgubernatoriai.

Praeityje daugelis barbadosiečių ragino atimti valstybės vadovės statusą iš karalienės dėl jos sąsajų su britų kolonijine imperija. Keletas šalies lyderių taip pat pasisakė už tai, kad sala taptų respublika.

Vyriausybės sudaryta komisija 1998 metais paskelbė išvadą, kad Barbadosas turėtų tapti respublika ir pakeisti valstybės vadovą britų monarchą prezidentu. Tačiau šios rekomendacijos nebuvo įgyvendintos.

S. Mason pacitavo pirmąjį šalies premjerą Errolą Waltoną Barrow (Erolą Voltoną Berou), kuris perspėjo „nestoviniuoti kolonijos prieigose“, ir pridūrė: „Šis perspėjimas šiandien yra taip pat svarbus kaip ir 1966-aisiais.“

„Daugiau nei prieš pusę amžiaus nepriklausomybės sulaukusi mūsų šalis neabejotinai yra pasiruošusi savivaldai“, – sakė ji.

Visa virtinė šalių, gavusių nepriklausomybę nuo Britanijos, atsisakė karalienės kaip valstybės vadovės, tačiau ir toliau priklauso 54 valstybių Tautų Sandraugai. Pastarąjį kartą tai padarė 1992 metais respublika tapęs Mauricijus.

Per Elizabeth II karaliavimo laikotarpį buvo surengti aštuoni referendumai dėl respublikos paskelbimo, iš jų trys pakeitė valstybių valdymo formą: Gana (1960), Pietų Afrikos Respublika (1960) ir Gambija (1970).

Kartais dėl savo ištikimybės britų papročiams Barbadosas yra vadinamas „Mažąja Anglija“.

Barbadosas žengė šį žingsnį, JAV ir kitose pasaulio šalyse kilusiems masiniams protestams prieš rasizmą verčiant peržiūrėti Britų imperijos istorinį vaidmenį.