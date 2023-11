Baltieji rūmai: Izraelis sutinka daryti keturių valandų karines pauzes Gazos Ruože

„Izraelis pradės kasdien daryti keturių valandų pertraukas šiaurinės Gazos Ruožo dalies teritorijose, apie tai pranešdamas prieš tris valandas“, – žurnalistams sakė JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis).

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) ketvirtadienį taip pat pareiškė, kad šiuo metu sudaryti paliaubas tarp Izraelio ir „Hamas“ nėra galimybės.

„Nėra. Jokios galimybės“, – žurnalistams prieš vizitą Ilinojuje sakė J. Bidenas, paklaustas apie paliaubų tikimybę.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.