Baltieji rūmai: Donaldas Trumpas savo JT kalboje kritikuos globalistines institucijas

2025-09-22 21:11
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Tampas) antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, svarbiausiame pasaulinės organizacijos susitikime, sakydamas kalbą kritikuos „globalistines institucijas“, pranešė Baltieji rūmai.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

D. Trumpas „užsimins apie tai, kaip smarkiai globalistinės institucijos pakenkė pasaulio tvarkai, ir išdėstys savo aiškią ir konstruktyvią pasaulio viziją“, spaudos konferencijoje sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolin Leavitt (Kerolain Livit). 

