Baltieji rūmai atmeta JK kritiką Donaldui Trumpui dėl jo komentarų apie NATO pajėgas Afganistane

„Prezidentas Trumpas yra visiškai teisus – Jungtinės Amerikos Valstijos padarė daugiau NATO labui nei visos kitos Aljanso šalys kartu sudėjus“, – teigiama Baltųjų rūmų atstovė spaudai Taylor Rogers (Teilor Rodžers) išplatintame pranešime.
Anksčiau K. Starmeris pakartojo JK pasipiktinimą dėl D. Trumpo pastabų, kurias jis pavadino „įžeidžiančiomis“. Jis pasiūlė JAV prezidentui atsiprašyti už šiuos pasisakymus.
Ketvirtadienį transliuotame interviu televizijai „Fox News“ D. Trumpas atrodė nežinantis to, kad 457 britų kariai žuvo kovodami šioje Azijos šalyje po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios atakų prieš Jungtines Valstijas.
„Jie sakys, kad nusiuntė kažkiek karių į Afganistaną, – sakė D. Trumpas minėtame interviu. – Ir jie tai padarė, jie laikėsi šiek tiek atokiau, šiek tiek atokiau nuo fronto linijos.“
Šis JAV lyderio pareiškimas sukėlė pasipiktinimą JK.
D. Trumpas tame interviu taip pat pakartojo savo teiginį, kad NATO neateitų į pagalbą Jungtinėms Valstijoms, jei to būtų paprašyta.
Iš tiesų po rugsėjo 11-osios išpuolių JK ir daugelis kitų sąjungininkių nuo 2001 metų prisijungė prie amerikiečių Afganistane, Vašingtonui aktyvavus NATO kolektyvinio saugumo straipsnį.
Be britų, žuvo ir karių iš kitų NATO sąjungininkių, įskaitant Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Daniją. Tarp žuvusiųjų – ir vienas lietuvis.
Oficialiais JK duomenimis, 405 iš 457 Afganistane žuvusių britų karių žuvo per priešo karinius veiksmus.
Skaičiuojama, kad JAV neteko daugiau kaip 2,4 tūkst. karių.
JK gynybos ministerijos duomenimis, nuo 2001 metų rugsėjo iki 2021 metų rugpjūčio Afganistane tarnavo daugiau nei 150 tūkst. JK ginkluotųjų pajėgų karių ir Jungtinė Karalystė pagal šio savo indėlio dydį užėmė antrą vietą tarp šalių, prisidėjusių prie JAV vadovaujamų pajėgų Afganistane.
