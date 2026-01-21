Į Davosą skridęs Trumpo lėktuvas turėjo apsisukti

Antradienio vakarą netrukus po pakilimo lėktuvo „Air Force One“ įgula pastebėjo „nedidelį elektros gedimą“, kartu su prezidentu keliaujantiems žurnalistams pareiškė K. Leavitt. Atstovė sakė, kad dėl atsargumo lėktuvas apsisuks ir nusileis Andrews oro pajėgų bazėje netoli JAV sostinės, kur D. Trumpas ir jo komanda persės į kitą orlaivį.
Pasak žurnalistų, lėktuvas Andrews oro pajėgų bazėje nusileido 23.07 val. (vietos, trečiadienį 6.07 val. Lietuvos laiku). Žinia apie apsisukimą pasirodė praėjus maždaug valandai po pakilimo. Manoma, kad D. Trumpas vėluos atvykti į Šveicarijos Alpių miestą Davosą, kur jis ankstyvą trečiadienio popietę turėtų pasakyti kalbą.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip D. Trumpas vėl išskrenda į Davosą. Prezidentas ir jo palyda minėtoje oro pajėgų bazėje persėdo į kitą lėktuvą ir apie 7 val. Lietuvos laiku, praėjus maždaug dviem su puse valandos po pradinio išvykimo, vėl pakilo į orą.
