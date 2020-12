Baltarusių opozicija skelbia, kad jai laimėjus, ES suteiks šaliai didžiulę paramą

Europos Komisija rengia kompleksinį pagalbos demokratinei Baltarusijai planą, kuriame, be kitų dalykų, numatomas bevizis režimas Baltarusijos piliečiams ir pagalba šaliai stojant į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), trečiadienį žurnalistams sakė buvusios kandidatės į prezidentus Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas ekonominių reformų klausimais Alesis Aliachnovičius.

„ES planas apima tokias kryptis kaip finansavimas privačiam verslui, dideli infrastruktūros projektai, tarptautinių ir kitų, įskaitant ekologinius, projektų vystymas pagal Rytų partnerystės iniciatyvą, taip pat bevizį režimą baltarusiams ir paramą respublikos stojimui į Pasaulio prekybos organizaciją“, – per internetu transliuotą spaudos konferenciją sakė A. Aliachnovičius.

Pasak jo, S. Cichanouskajos atstovų kabinetas nuolat palaiko ryšius su planą rengiančia EK. „Ekspertų lygiu keičiamės informacija apie padėtį Baltarusijoje, apie prioritetines reformų kryptis, taip pat apie paramą Baltarusijos ekonomikai“, – nurodė jis.

„Europos Sąjunga, Europos bankai – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos investicijų bankas – ne vieninteliai pasirengę padėti Baltarusijai. Kai tik bus išspręsta politinė krizė, galime tikėtis Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, daugelio demokratinių šalių, taip pat tarptautinių investuotojų ir baltarusių diasporos paramos“, – sakė A. Aliachnovičius.

Spalį ES paskelbė nusprendusi apriboti dvišalį bendradarbiavimą su centrine Baltarusijos vadovybe ir didinti paramą pilietinei visuomenei.

„ES sumažins dvišalį bendradarbiavimą su centrine baltarusių valdžia, padidins paramą baltarusių tautai ir pilietinei visuomenei“, – buvo sakoma ES užsienio reikalų ministrų susitikimo nutarime.

Jame taip pat pabrėžta, kad ES pasirengusi pasiūlyti Baltarusijai ekonominės paramos planą, jei būtų „pereita prie demokratijos“.

Ketvirtasis Europos Sąjungos sankcijų Baltarusijai paketas turėtų būti priimtas sausio pabaigoje ar vasario pradžioje, trečiadienį pranešė buvusios kandidatės į Baltarusijos prezidentus Sviatlanos Cichanouskajos atstovas tarptautiniams reikalams Valeras Kavalevskis.

„Darbas jau prasidėjo. Paketas jau formuojamas. Dabar galime kalbėti, kad galime pildyti šį paketą naujomis pavardėmis. Iš esmės Europos Sąjunga nusiteikusi svarstyti ir priimti šį paketą. Kalbant apie laiką... Tikėtina, jog tai įvyks sausio pabaigoje ar vasario pradžioje“, – sakė jis žurnalistams per S. Cichanouskajos atstovų spaudos konferenciją, vykusią vaizdo ryšiu.

Pastarąjį kartą sankcijos Baltarusijai skelbtos gruodžio viduryje.

„Trečias [sankcijų] paketas buvo šiek tiek mažesnis, nei buvo tikėtasi. Tačiau mes matome, kaip skausmingai reaguoja valdžia, Užsienio reikalų ministerija ir asmenys, patekę į sąrašą. Tai reiškia, kad sankcijos veikia“, – sakė V. Kavalevskis.

Gruodžio 17 dieną ES paskelbė trečią sankcijų Baltarusijai paketą, įtraukdama į „juodąjį sąrašą“ 29 fizinius ir septynis juridinius asmenis, artimus Aliaksandro Lukašenkos režimui.

Tarp naujausių į šį sąrašą įtrauktų asmenų – verslininkai Aliaksandras Šakucinas ir Mikalajus Varabejus, kurių interesai svyruoja nuo statybų ir žemės ūkio iki naftos. Jie yra pirmieji verslininkai, kuriuos paveikė sankcijų režimas.

Be kita ko, sankcijos paskelbtos Baltarusijos generaliniam prokurorui, informacijos ministrui, vicepremjerui ir valstybinės televizijos vadovui.

Sankcijomis nusitaikyta ir į septynias A. Lukašenkos režimą remiančias kompanijas – tris privačias ir keturias valstybines.

Tarp jų yra ginklus ir karinę įrangą eksportuojanti „Beltecheksport“, viena pagrindinių nekilnojamojo turto vystytojų ir statytojų „Dana Holdings/Dana Astra“, Baltarusijos institucijoms sekimo platformą užtikrinanti bendrovė „Synesis“ ir kelios kompanijos, atsakingos už valstybės karo technikos politikos įgyvendinimą.

Sankcijomis draudžiama išduoti vizas „juodajame sąraše“ atsidūrusiems Baltarusijos pareigūnams ir įšaldomas jų turtas bloke.

Gruodžio 22 dieną Baltarusijos užsienio reikalų ministras Vladzimiras Makejus pareiškė, kad atsakydamas Minskas plečia sąrašą asmenų iš ES, kuriems bus draudžiama įvažiuoti į Baltarusijos ir Sąjunginės valstybės teritoriją.

Ministras taip pat pažadėjo, kad Minskas imsis „virtinės teisinio pobūdžio priemonių, reaguodamas į absoliučiai nepagrįstą tam tikrų įmonių ir asmenų įtraukimą į ES [sankcijų] sąrašą“.

Baltarusijos opozicija jau yra parengusi naujos Konstitucijos juodraštį, pranešė Anatolis Liabedzka.

„Šiandien turime šiuos dalykus. Pirma: parengtas rinkimų kodekso projektas. Dėl jo susitarta su pagrindinėmis politinėmis struktūromis – su tais, ką žurnalistai šiandien vadina „senąja opozicija“ arba „kredito istoriją turinčia opozicija“, ir naujomis struktūromis. Be to, viešojoje erdvėje jau yra trys naujosios Baltarusijos konstitucijos projekto skyriai“, – kalbėjo jis per virtualią spaudos konferenciją.

A. Liabedzka patikslino, kad „šiandien jau yra naujos Baltarusijos Konstitucijos projekto juodraštis“.

„Laikui bėgant atsiras naujų skyrių; prie diskusijų apie juos galės prisijungti kiekvienas baltarusis“, – pažadėjo S. Cichanouskajos atstovas konstitucinės reformos klausimais.

„Užsibrėžiame ambicingą tikslą – įtraukti kuo daugiau piliečių į diskusijas apie naujosios Baltarusijos rinkimų kodeksą ir konstituciją“, – pridūrė jis.

Pasak A. Liabedzkos, darbas su dokumentais organizuojamas atviru režimu, kad prie jo galėtų prisidėti kiekvienas pilietis. Viešų diskusijų šiuo klausimų jau buvo surengta Minske ir kituose Baltarusijos didmiesčiuose.