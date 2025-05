Balandžiai, mirtys ir davinys: kaip per amžius keitėsi popiežiaus rinkimai

Štai keletas per amžius įvykusių pagarsėjusių popiežiaus rinkimų.

Nusprendė balandis

236 m. Romos krikščionių bendruomenė diskutavo apie galimus kandidatus į popiežių, kai ant pašalinio stebėtojo Fabiano galvos nusileido baltas balandis. „Todėl visi, tarsi vieno dieviško įkvėpimo sujaudinti, karštai iš visos širdies šaukė, kad Fabianas to vertas“, – teigia to laikmečio bažnyčios istorikas Euzebijus.

Palaiminimas nebuvo gera lemiantis Fabianui, po 14 metų jis mirė kaip kankinys per imperatoriaus Decijaus persekiojimus.

Didelio masto kyšininkavimas

Ankstyvosios bažnyčios popiežius rinko dvasininkai ir Romos aristokratija, į balsavimą buvo kišamasi. P. G. Maxwello-Stuarto „Popiežių kronikoje“ sakoma, kad vieni liūdniausių rinkimų įvyko 532 m. po Bonifaco II mirties. Galiausiai buvo išrinktas paprastas kunigas Merkurijus. Jis tapo pirmuoju popiežiumi, pakeitusiu savo vardą į Joną.

1059 m. Mikalojus II suteikė teisę rinkti pontifikus tik kardinolams.

Užrakinkit juos!

Mintis uždaryti kardinolus, kad paskatintų greitai priimti sprendimą, kilo XIII amžiuje. Žodis konklava kilęs iš lotyniškos frazės, reiškiančios „su raktu“.

1241 m. rinkimams užsitęsus, Romos valdžios galva uždarė kardinolus apgriuvusiame pastate ir atsisakė valyti tualetus ar pasiųsti gydytojus susirgusiesiems.

Fredericas Baumgartneris knygoje „Už užrakintų durų: popiežiaus rinkimų istorija“ rašo, kad kardinolai priėmė sprendimą tik vienam iš jų mirus ir pagrasinus ekshumuoti jo palaikus ir priversti juos priimti sprendimus. Po 70 dienų kardinolai susitarė, kad popiežius bus Goffredo Castiglioni, jis tapo Celestinu IV.

Treji metai

Ilgiausia istorijoje konklava truko beveik trejus metus po Klemenso IV mirties 1268 m. lapkritį, ji buvo surengta popiežiaus rūmuose Viterbe, netoli Romos.

Nuo 1269 m. pabaigos kardinolai leidosi būti užrakinami, kad priimtų sprendimą, o 1270 m. birželio mėnesį nusivylę vietos gyventojai nuplėšė stogą, kad paspartintų reikalus. Matyt, juos įkvėpė kardinolo anglo pašmaikštavimas, kad nesant stogui niekas netrukdys Šventajai Dvasiai nusileisti.

1271 m. rugsėjį Teobaldo Visconti tapo popiežiumi Grigaliumi X.

Racionas

Reaguodamas į chaosą per rinkimus, Grigalius X pakeitė taisykles, pareikalavęs, kad kardinolai susirinktų per 10 dienų po popiežiaus mirties, ir liepęs mažinti jiems skirtą maistą. Jei sprendimas nepriimamas per tris dienas, maitinimas turėjo būti sumažintas iki vieno iš dviejų tradicinių itališkų pagrindinių patiekalų. Po penkių dienų maistas apribojamas tik duona, vandeniu ir vynu, sakoma Johno L. Alleno knygoje „Konklava“.

Kardinolams taip pat buvo uždrausta per konklavą naudotis savo pajamomis.

Žygio gultai

Daugelį šimtmečių konklavos buvo rengiamos Apaštalų rūmuose, o nuo 1878 m. – Siksto koplyčioje.

Anksčiau kardinolai miegodavo Apaštalų rūmuose, kur iš žygio gultų buvo įrengtos kabinos ir vienas vonios kambarys dešimčiai rinkikų, rašoma L. Alleno „Konklavoje“.

Langai būdavo uždaryti, bet 1978 m., kai konklava vyko tvankų rugpjūtį, kardinolai kone sukėlė maištą, reikalaudami juos atidaryti.

Jonas Paulius II, išrinktas per antrąją tais metais konklavą spalį, įsakė Vatikano teritorijoje pastatyti 20 mln. dolerių atsiėjusius Šv. Mortos svečių namus, juose gyveno popiežius Pranciškus ir dabar apsistoja kardinolai. Juose yra daugiau nei 100 svečių liukso numerių ir daugiau nei dvi dešimtys vienviečių kambarių. Tačiau per konklavą ir ten langai uždaromi.

Ne kardinolai

Techniškai bet kuris pakrikštytas vyras gali tapti popiežiumi, tačiau pastarąjį kartą išrinktas ne kardinolas buvo Bario arkivyskupas Bartolomeo Prignano, 1378 m. tapęs Urbonu VI.

Pontifikas ne savo noru

Ne visi nori tapti popiežiumi.

Pirmieji Albino Luciani žodžiai, kai 1978 m. jis tapo Jonu Pauliumi I, buvo: „Teatleidžia jums Dievas už tai, ką padarėte!“. Po 33 dienų jis mirė.

Šampanas

Pasakojama, kad 1978 m. Jonas Paulius II, pasirodęs miniai Šv. Petro aikštėje, pilstė kardinolams šampaną ir traukė lenkų liaudies dainas.

2005 m. Benediktas XVI pakvietė visus kardinolus pasilikti vakarienei su šampanu, taip pat skambėjo dainos, vėliau prisiminė velionis kardinolas Cormacas Murphy-O'Connoras.

Trumpiau ir trumpiau

Ilgiausia pastarojo meto konklava vyko 1831 m. – Grigalius XVI buvo išrinktas po daugiau nei 50 dienų.

XX amžiuje ilgiausia konklava truko tik penkias dienas. 1922 m. po 14-os balsavimų buvo išrinktas Pijus XI.

2005 m. Benediktas XVI buvo išrinktas vos per dvi dienas (keturis balsavimus), 2013 m. Pranciškus taip pat buvo išrinktas per dvi dienas, surengus penkis balsavimus.