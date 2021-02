B. Gatesas į kovą su klimato kaita investuos 2 mlrd. dolerių

„Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas per artimiausius penkerius metus į projektus ir startuolius, kurie padės išvengti klimato kaitos, investuos iš viso apie 2 mlrd. dolerių.

Kaip rašo Vokietijos verslo dienraštis „Handelsblatt“, pasak B. Gateso, kovai su klimato kaita būtinos inovacijos. Susitvarkyti su šia problema nėra neįmanoma, tačiau tai bus labai sunku, pridūrė jis.

B. Gatesas taip pat paragino per artimiausią dešimtmetį penkis kartus didinti valstybių investicijas į žaliosios energetikos tyrimus ir kitas klimato inovacijas visame pasaulyje.

Verslininkas ir filantropas skaičiuoja, kad kasmet reikės skirti mažiausiai 110 mlrd. dolerių tyrimams.

Savo naujoje knygoje „Kaip išvengti klimato katastrofos“ B. Gatesas ragina iki 2050-ųjų sumažinti anglies dioksido (CO 2 ) taršą iki nulio, taip išvengiant didžiulės žalos aplinkai ir pasaulio ekonomikai.