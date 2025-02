Azijos rinkos seka Volstrito nuostolius

Nepaisant sėkmingų penktadienio rezultatų, Azijos investuotojams nepavyko išlaikyti pagreičio po didelių nuostolių Niujorke, kur „Nasdaq“ prarado daugiau nei du procentus.

Išpardavimas prasidėjo, kai ataskaita parodė, kad paslaugų sektoriaus aktyvumas vasario mėnesį pasiekė 25 mėnesių minimumą, o atskiri duomenys indikavo, jog vartotojų nuotaikos, lyginant su sausio mėnesiu, smuko beveik 10 proc. Tuo tarpu kitas tyrimas atskleidė, kad infliacijos lūkesčiai pasiekė trijų dešimtmečių aukštumas.

Pastaruoju metu gauta ir daugiau duomenų, rodančių, kad padėtis darbo rinkoje švelnėja, o kainos ir toliau kyla sparčiau nei FED numatytu tempu.

Donaldui Trumpui vėl tapus JAV prezidentu, vis garsiau nuogąstaujama, kad jo planai įvesti importo muitus, mažinti mokesčius ir riboti imigraciją bei reguliavimą vėl pakurstys infliaciją. Investuotojai mažina savo lūkesčius dėl to, kiek palūkanų normų karpymų įvyks šiais metais.

Honkongas nurimo po penktadienį vykusio neregėto ralio, kurį pakurstė technologijų įmonių, ypač daugiau nei 14 proc. išaugusios elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“, akcijos.

Šanchajus, Seulas, Mumbajus, Taipėjus, Manila, Džakarta, Bankokas ir Velingtonas taip pat degė raudonai. Sidnėjus ir Singapūras irgi kilo, tačiau likusi regiono dalis nekito.

Londonas atidarymo metu šiek tiek pakilo, tačiau Paryžius smuko.

Frankfurto DAX indeksą ir eurą sustiprino žinia, kad atidžiai stebėtus rinkimus Vokietijoje laimėjo konservatoriai, o jų lyderis Friedrichas Merzas paragino kuo greičiau suformuoti naują koalicinę vyriausybę.

F. Merzo vadovaujamas CDU/CSU aljansas laimėjo daugiau kaip 28 proc. balsų, sutriuškinęs kadenciją baigiančio kanclerio Olafo Scholzo socialdemokratus (SPD), kurie liko treti.

Visgi kilo nuogąstavimų, kai kraštutinių dešiniųjų „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) užėmė antrąją vietą, beveik padvigubinusi savo rezultatą iki daugiau nei 20 proc.

F. Merzas sakė, kad nori skubiai suformuoti vyriausybę, ir perspėjo, kad D. Trumpui pradėjus griaunančius pokyčius „pasaulis nelaukia“.

„Rinkoms tai patiks, jei tik jiems pavyks“, – pažymėjo „National Australia Bank“ vyresnysis „Forex“ analitikas Rodrigo Catrilas.

Tačiau „SPI Asset Management“ analitikas Stephenas Innesas pastebi, kad „su tokiais rezultatais naujosios vyriausybės prioritetas bus ne stagnuojančios Vokietijos ekonomikos stiprinimas, o žalos atitaisymas“.

„Prognozuojame ryžtingą posūkį prie griežtesnės imigracijos politikos – ne dėl ekonominės būtinybės, bet dėl to, kad pagrindinės partijos dabar ne juokais panikuoja dėl AfD iškilimo“, – pridūrė jis.

Naftos kainos tęsė nuostolius po to, kai penktadienį smuko net trimis procentais, kadangi silpni JAV duomenys pakurstė baimes dėl paklausos, be to, esama lūkesčių, kad D. Trumpas sušvelnins sankcijas, ribojančias rusiškos naftos eksportą.