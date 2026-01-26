Aukso kaina pirmą kartą perkopė penkių tūkstančių dolerių ribą

Auksas per pirmąsias šių metų savaites pabrango beveik 18 proc. Pernai jo kaina padidėjo 65 proc. Tai buvo didžiausias metinis prieaugis nuo 1979 m. Tauriojo metalo kaina 2025 m. pakilo daugiau nei 2 tūkst. JAV dolerių. Palyginimui: kad pakiltų nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. dolerių, aukso kainai prireikė maždaug dešimties metų.
Praėjusiais metais auksas, be kita ko, brango dėl daugybė konfliktų visame pasaulyje. Ir 2026 m. politinė įtampa didina jo paklausą. Brangimą pirmosiomis prekybos dienomis šiais metais ekspertai aiškino visų pirma padėtimi Irane ir JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimais muitais aštuonioms Europos valstybėms dėl Grenlandijos.
Taurieji metalai, pirmiausiai auksas, daugelio investuotojų laikomi saugiu uostu politinių neramumų laikais.
Biržoje trokštamas ir sidabras. Jo kaina praėjusią savaitę pirmą kartą viršijo 100 JAV dolerių.
